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34 минуты назад

США заранее предупредили Россию о выводе войск из Сирии

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США заранее предупредили Москву о возможном начале вывода войск из Сирии. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников в Минобороны РФ.

«США по линии деконфликтизации на днях предупредили о возможном начале вывода войск из Сирии. Был озвучен район Дейр эз-Зора», — рассказал один из собеседников. 

Как уточнили в российском ведомстве, это было сделано, чтобы «снять лишние вопросы», когда американские военные начнут движение. 

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сказал «Известиям», что заявление Дональда Трампа о победе США над ИГИЛ (запрещена в РФ) — очередной блеф. 

«По существу, вывод американских войск из Сирии — позорное бегство, сопоставимое с их бегством из Вьетнама», — сказал депутат. 

По его словам, успехи в борьбе с террористами — заслуга России, Турции и Ирана. США не собирались побеждать ИГИЛ, поскольку это «их люди», подчеркнул Шаманов. 

Уход США способствует стабилизации ситуации, так как Вашингтон был вовлечен в поддержку террористов, заявили «Известиям» в пресс-службе Народного собрания Сирии.

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