США заранее предупредили Россию о выводе войск из Сирии

США заранее предупредили Москву о возможном начале вывода войск из Сирии. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников в Минобороны РФ.

«США по линии деконфликтизации на днях предупредили о возможном начале вывода войск из Сирии. Был озвучен район Дейр эз-Зора», — рассказал один из собеседников.

Как уточнили в российском ведомстве, это было сделано, чтобы «снять лишние вопросы», когда американские военные начнут движение.

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов сказал «Известиям» , что заявление Дональда Трампа о победе США над ИГИЛ (запрещена в РФ) — очередной блеф.

«По существу, вывод американских войск из Сирии — позорное бегство, сопоставимое с их бегством из Вьетнама», — сказал депутат.

По его словам, успехи в борьбе с террористами — заслуга России, Турции и Ирана. США не собирались побеждать ИГИЛ, поскольку это «их люди», подчеркнул Шаманов.

Уход США способствует стабилизации ситуации, так как Вашингтон был вовлечен в поддержку террористов, заявили «Известиям» в пресс-службе Народного собрания Сирии.