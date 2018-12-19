Рецидивист забил знакомого киркой из-за сотового телефона

Прокурор Добринского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу ранее неоднократно судимого 44-летнего мужчины. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, обвиняемый во время «пьяной разборки» с односельчанином из-за якобы украденного сотового телефона, забил оппонента до смерти. При этом убийца использовал самодельную кирку.

По данным СУ СК РФ по Липецкой области, преступление было совершено 10 августа 2018 года. Обвиняемый, уличив соседа в краже своего телефона, пришел в его дом, расположенный по улице Садовая в поселке Добринка. В ходе конфликта гость жестоко избил 37-летнего мужчину. Причем удары он наносил не только руками и ногами, но и самодельной киркой, которую принес с собой и использовал для отбивки бетона от кирпича. С полученными травмами мужчина был госпитализирован в больницу, но, несмотря на оказание медицинской помощи, скончался.

Обвиняемый был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. По ходатайству следствия ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела вину в совершении особо тяжкого преступления признал и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Мужчине грозит заключение на срок до 15 лет.