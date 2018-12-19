В России прокомментировали ультиматум США по ракетам

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Документ призывает Россию и США продолжить консультации по вопросу о соблюдении обязательств по Договору РСМД.





По его словам, за пять лет обсуждения этой проблемы США так и не представили ни одного конкретного доказательства вины Москвы.



Выбранное Вашингтоном правовое обоснование для приостановки выполнения обязательств по ДРСМД, "а именно ссылка на существенное нарушение договора Россией", абсолютно несостоятельно, - добавил Рябков.



При этом замглавы МИД напомнил, что Москва не получила ответа Вашингтона на предложение обсудить разногласия по условиям соблюдения договора на уровне военных. Такой запрос главе Пентагона Джеймсу Мэттису направлял министр обороны России Сергей Шойгу.



Москва не производила и не испытывала ракеты, подпадающие под ДРСМД, это относится и к 9М729, дальность которой, как заявляют в Вашингтоне, выходит за рамки договора, - заключил Рябков.



В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства.



В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.



Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) либо модифицировать систему, чтобы ее дальность "не нарушала положения соглашения".



В МИД ответили, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к Вашингтону относительно выполнения договора самими американцами, а ракета 9М729 испытана на дальность, разрешенную соглашением, - передает

Москва решительно отвергает обвинения Вашингтона в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), - заявил в интервью газете "Коммерсант" замглавы МИД Сергей Рябков.По его словам, за пять лет обсуждения этой проблемы США так и не представили ни одного конкретного доказательства вины Москвы.Выбранное Вашингтоном правовое обоснование для приостановки выполнения обязательств по ДРСМД, "а именно ссылка на существенное нарушение договора Россией", абсолютно несостоятельно, - добавил Рябков.При этом замглавы МИД напомнил, что Москва не получила ответа Вашингтона на предложение обсудить разногласия по условиям соблюдения договора на уровне военных. Такой запрос главе Пентагона Джеймсу Мэттису направлял министр обороны России Сергей Шойгу.Москва не производила и не испытывала ракеты, подпадающие под ДРСМД, это относится и к 9М729, дальность которой, как заявляют в Вашингтоне, выходит за рамки договора, - заключил Рябков.В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства.В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у Москвы есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" договора. Он добавил, что если этого не произойдет, то Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД.Заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Соединенные Штаты призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) либо модифицировать систему, чтобы ее дальность "не нарушала положения соглашения".В МИД ответили, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к Вашингтону относительно выполнения договора самими американцами, а ракета 9М729 испытана на дальность, разрешенную соглашением, - передает РИА-Новости