«Лебедяньмолоко» - победитель международной премии «Золотой клевер»

30 ноября в рамках второго всероссийского форума "Вологда – молочная столица России" состоялся первый международный конкурс качества молочной продукции "Золотой клевер", организованный одним из крупнейших отраслевых информационных агентств The Dairy News при поддержке правительства Вологодской области. Это одна из немногих независимых премий на молочном рынке, призванная найти лучшие молочные продукты.





В качестве членов жюри выступили всемирно известные шеф-повара и рестораторы России: вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гарбар; известный шеф-кондитер Фредерик Андрие (Франция); обладатель двух звезд Michelin Мишель Ростанг (Франция); шеф-повар и совладелец ресторана «Нормандия-Неман» ФабрисЛекуа (Франция); официальный шеф-повар сборной России и двукратный абсолютный чемпион России по кулинарному искусству Алексей Виноградов; шеф-повар ресторана «Гусятникофф» Антон Прокофьев; один из крупнейших рестораторов Вологодской области Олег Баринский.





Победители определялись в 8 номинациях: от питьевого молока до масла, сыров и инновационных продуктов. Для участия в конкурсе было представлено около 70 образцов молочной продукции от 24 производителей из 13 регионов: Московской, Ярославской, Новгородской, Тверской, Тамбовской, Воронежской, Брянской, Липецкой, Ленинградской, Челябинской областей, Кабардино-Балкарской и Башкирской Республик, а также из Краснодарского края. Также жюри конкурса оценило инновации из Швеции, Исландии и Норвегии.

«Я ожидал чего угодно, но не такого обилия достойных образцов, из которых выбрать № 1 на самом деле, сложно», - отметил Антон Прокофьев.





В номинации «Лучший творог» победу одержало ООО "Лебедяньмолоко". Вкус и исключительное качество творога были удостоены самой высокой оценки авторитетного жюри.





Нужно отметить, что в рамках подготовки конкурса была проведена дегустация продукции «Лебедяньмолоко» и популярными блогерами -фитнес-тренерами и консультантами по здоровому питанию. Все продукты получили высокие оценки и только положительные отзывы.





Такие результаты вполне закономерны, поскольку ООО "Лебедяньмолоко" - добросовестный производитель, дорожащий доверием своих потребителей. Все молочные продукты изготавливаются только из натурального молока, без добавления консервантов и добавок.

Премия «Золотой клевер» - награда лучших производителей молочной продукции.

Все победители получили возможность отметить свою продукцию знаком качества в молочной индустрии — размещением логотипа Премии "Золотой Клевер" на упаковке своего продукта в течение года... и в следующем году побороться за это почетное звание снова.

Победа в конкурсе такого уровня значимое событие, но можно быть уверенным, что "Лебедяньмолоко" на достигнутом не остановится.



"PR"

