Курск - теперь страшное название для липецких волейболисток

И второй матч в соседнем городе "Липецк" проиграл. А ведь на предсезонке легко побеждал "ЮЗГУ-Атом"...

Несолоно хлебавши вернется из Курска липецкая женская волейбольная команда. После вчерашнего «сухого» поражения подопечных Андрея Смирнова от «ЮЗГУ-Атома» сегодня все мы надеялись на реванш, но надежды оказались напрасными: «Липецк» вновь уступил, на этот раз - 1:3.

Оптимизма придала лишь первая партия, которую «Липецк» выиграл - 25:20. Но в трех следующих курянки поставили гостей на место - 25:23, 25:18, 25:19.

Можно сколько угодно утешаться результативностью Натальи Сазоновой, набравшей 25 очков - 23 а атаке, по одному с подачи и на блоке. Но волейбол - игра командная. С быстрыми атаками хозяек липчанки так и не справились, зачастую на блок выходила лишь одна волейболистка, обыграть которую оказывалось несложно. И ведь мы играли не с грандом! До визита «Липецка» курский «ЮЗГУ-Атом» находится на скромном 10-м (или третьем с конца) месте в турнирной таблице. Теперь это незавидное место занимает наша команда - 8 игр, 3 победы и 5 поражений.

В ноябре в контрольных матчах, которыми липчанки заполняли паузу в чемпионате, Смирнов и Ко были дважды сильнее - 3:1. Куда что подевалось...