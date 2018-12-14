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Российские самолеты в Венесуэле сравнили с музейными экспонатами

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Российские самолеты в Венесуэле сравнили с музейными экспонатами

Два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 ВКС РФ прибыли в Венесуэлу 10 декабря для участия в совместных полетах.

Российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160, находящиеся в Венесуэле, — «музейные экспонаты из 80-х», - заявил в интервью колумбийскому радио RCN посол США в Колумбии Кевин Уитакер.

Дипломат отметил, что не знает цели визита российских бомбардировщиков «из 80-х годов», но добавил, что они прибыли в Венесуэлу после появления у ее берегов госпитального судна США, «и это имеет значение». «Самолеты такого возраста не являются провокацией. Они действительно музейные [экспонаты]», — заверил он.

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell B-1 был принят на вооружение ВВС США в 1985 году, на два года раньше Ту-160 (начало эксплуатации — 1987 год), - передает РБК.

Россия отправила в Венесуэлу два Ту-160 10 декабря для участия в совместных маневрах, продолжительность которых не сообщалась. Самолеты преодолели в общей сложности более 10 тыс. км. Вслед за ними в страну вскоре прибыл военно-транспортный Ан-124 «Руслан» и Ил-62 Минобороны. Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал этот шаг России и назвал его «разбазариванием госсредств». Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военное ведомство, по состоянию на 14 декабря сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 ВКС России начали готовить к отлету из Венесуэлы.
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