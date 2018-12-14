Общество
сегодня, 09:14
После скандала с побоями из частного детсада уволили воспитателей
Администрация учреждения выполнила требования прокуратуры.
Руководство частного детского сада в микрорайоне «Университетский» выполнила требования, прокуратуры Советского района Липецка, которая проводила в детсаду проверку после скандала с побитым ребенком.
Как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, администрация детского сада привела в соответствие с требованиями закона устав, в помещениях установили три камеры видеонаблюдения, еще одну у входа.
Проведена работа с персоналом. Всех сотрудников научили оказывать первую помощь, все принесли справки об отсутствии судимостей. Двое воспитателей прошли курсы повышения квалификации, еще одна отправится на учебу в 2019 году. Один педагог получил высшую категорию, еще четверо подтвердят свой профессионализм в будущем году. А вот с двумя младшими воспитателями пришлось проститься. У них не оказалось профильного образования, и воспитателей уволили по собственному желанию.
С 24 декабря должен заработать обновленный сайт частного детсада. Там будет размещаться вся информация о порядке работы организации. Администрацией также издан приказ, регламентирующий порядок приема детей и устанавливающий оплату за услуги.
Напомним, в конце октября родители 2,5-летнего воспитанника частного детского сада в «Университетском» обнаружили на ягодицах ребенка следы ударов. Мальчик рассказал, что его ударила заведующая детсадом. Родители обратились в полицию. Расследование уголовного дела и проверка, инициированная СУ Следственного Комитета РФ по Липецкой области, продолжаются.
Как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, администрация детского сада привела в соответствие с требованиями закона устав, в помещениях установили три камеры видеонаблюдения, еще одну у входа.
Проведена работа с персоналом. Всех сотрудников научили оказывать первую помощь, все принесли справки об отсутствии судимостей. Двое воспитателей прошли курсы повышения квалификации, еще одна отправится на учебу в 2019 году. Один педагог получил высшую категорию, еще четверо подтвердят свой профессионализм в будущем году. А вот с двумя младшими воспитателями пришлось проститься. У них не оказалось профильного образования, и воспитателей уволили по собственному желанию.
С 24 декабря должен заработать обновленный сайт частного детсада. Там будет размещаться вся информация о порядке работы организации. Администрацией также издан приказ, регламентирующий порядок приема детей и устанавливающий оплату за услуги.
Напомним, в конце октября родители 2,5-летнего воспитанника частного детского сада в «Университетском» обнаружили на ягодицах ребенка следы ударов. Мальчик рассказал, что его ударила заведующая детсадом. Родители обратились в полицию. Расследование уголовного дела и проверка, инициированная СУ Следственного Комитета РФ по Липецкой области, продолжаются.
qwerty
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