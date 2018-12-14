Общество

сегодня, 09:14

После скандала с побоями из частного детсада уволили воспитателей

5 2025
#побои #проверка
2
После скандала с побоями из частного детсада уволили воспитателей

Администрация учреждения выполнила требования прокуратуры.

Руководство частного детского сада в микрорайоне «Университетский» выполнила требования, прокуратуры Советского района Липецка, которая проводила в детсаду проверку после скандала с побитым ребенком.

Как сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва, администрация детского сада привела в соответствие с требованиями закона устав, в помещениях  установили три камеры видеонаблюдения, еще одну у входа.

Проведена работа с персоналом. Всех сотрудников научили оказывать первую помощь, все принесли справки об отсутствии судимостей. Двое воспитателей прошли курсы повышения квалификации, еще одна отправится на учебу в 2019 году. Один педагог получил высшую категорию, еще четверо подтвердят свой профессионализм в будущем году. А вот с двумя младшими воспитателями пришлось проститься. У них не оказалось профильного образования, и воспитателей уволили по собственному желанию.

С 24 декабря должен заработать обновленный сайт частного детсада. Там будет размещаться вся информация о порядке работы организации. Администрацией также издан приказ, регламентирующий порядок приема детей и устанавливающий оплату за услуги.

Напомним, в конце октября родители 2,5-летнего воспитанника частного детского сада в «Университетском» обнаружили на ягодицах ребенка следы ударов. Мальчик рассказал, что его ударила заведующая детсадом. Родители обратились в полицию. Расследование уголовного дела и проверка, инициированная СУ Следственного Комитета РФ по Липецкой области, продолжаются.

5 2025
#побои #проверка
2

Комментарии (4)

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qwerty

14 минут назад
Младший воспитатель - это няня. Какое профильное образование может быть у няни? Они там вообще уже с дуба * ?
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Житель

36 минут назад
Как обычно увольняют не тех кто виноват .
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Яяя

сегодня, 10:18
А был ли мальчик?..
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Кристина

сегодня, 10:02
Не понятно почему мальчика избила заведующая, а уволили младших воспитателей из за отсутствия образования. А что с заведующей, она так и работает?
ответить

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