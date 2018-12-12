Спорт

39 минут назад

НТВ сняло сюжет о том, как в «Металлург» пожаловал Лионель Месси

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#Футбол #"Металлург" #Месси #НТВ #популярность #Новый Год
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НТВ сняло сюжет о том, как в «Металлург» пожаловал Лионель Месси

"Металлург" взял шефство над Месси, а телевизионный сюжет об этом можно будет увидеть на новогодних каникулах

Липецкий «Металлург» гордится тем, что сюжет о нем покажут в новогоднем эфире на НТВ.

До сих пор у телекомпаний большой тройки (Первый канал, РТР, НТВ) не было повода рассказать о липецких спортивных клубах. Но тут случай особый - в «Металлург» явился собственной персоной Лионель Месси. Настоящий. Всамделишный. Может даже документы показать.

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Два с половиной года назад папа мальчика предприниматель Николай Волков, фанат каталонского клуба, назвал сына Лионелем Месси - причем оба слова - это только имя. Получился Лионель-Месси Николаевич. И счастливый отец тогда же пообещал, что через два-три года выйдет на контакт с «Металлургом», ибо какой клуб в мире откажется от живого Месси? И вот встреча состоялась - под прицелом телекамер НТВ.

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- Мы пригласили Лионеля вместе с родителями на тренировку нашей команды в спортивный зал на стадионе, - рассказала GOROD48 в ФК «Металлург», - Таким поворотом событий заинтересовались и телевизионщики центрального канала.

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Лионелю Месси пока два с половиной годика. Но с мячом он уже «на ты» (имя то обязывает!).

- Мальчик в окружении родни немного показал нам свою звездность, - добавили в «Металлурге», - Первое время он не расставался со смарафоном и в столь нежном возрасте продемонстрировал, как делать селфи. Конечно, ребенку было непривычно выходить на тренировку со взрослыми дядями, но в конце концов он признал в них ровню и удивил парой тройкой аргентино-каталонских финтов.

Обладатель самого экстравагантного имени в Липецке пришел на тренировку в форме «Барселоны» с фамилией «Месси» на спине.

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А капитан «Металлурга» Евгений Фролов подарил ему форму липецкого клуба.

- В конце концов, мы тоже хотим, чтобы в нашей команде когда-нибудь заиграл свой Лионель Месси, - сказал капитан. В итоге «Металлург» решил взять шефство над Лионелем Месси.

Как сообщила корреспондент НТВ Ольга Чернова, телевизионщики сейчас снимают цикл новогодних сюжетов о том, как исполняются мечты. Например, как Лионель Месси хотел попасть в «Металлург» и попал. Кадры из Липецка покажут на новогодних каникулах, когда именно Ольга обещала уточнить ближе к эфиру.

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#Футбол #"Металлург" #Месси #НТВ #популярность #Новый Год
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Комментарии (9)

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Ник

3 минуты назад
Николай-хаджи Волков
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skrip

6 минут назад
rukalip, Если ты такой продвинутый объясни мне недалёкому .Чем вызван интерес к мальчику с именем Месси.Завтра * на завод шин подросток с фамилией Путин и рабочие всю жизнь мечтавшие увидеть живого путина мыться от счастья перестанут и их под Новый год покажут .
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rukalip

14 минут назад
skrip, помоги себе сам. и не употребляй ничего тяжелого.
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skrip

23 минуты назад
rukalip, Ну если ты не знаешь Ковтуна извини помочь не могу.
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Мама

24 минуты назад
лучше бы пацану действительно чаще мячик вместо смартфона в два с половиной года давали! Но к родителям и так много вопросов...
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это у которого

27 минут назад
в графе "отец" прочерк?
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Ничеси

28 минут назад
Предприниматель Николай Волков с фамилией Хаджи...
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rukalip

28 минут назад
skrip, Можешь перевести чего ты хотел сказать?
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skrip

30 минут назад
Из доля подумал Ковтун от Соловьёва приехал,ан нет МЕССИ однако.
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