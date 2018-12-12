Сотрудник ГИБДД помог на дороге потерявшему ориентацию 93-летнему ветерану войны

7 декабря в ГИБДД поступило сообщение от участников дорожного движения об автомобиле «Ока» со знаком «Инвалид», который двигался по улицам Липецка с частыми остановками.

Вскоре инспектор ДПС Сергей Несмеянов заметил белую «Оку». Он остановил автомобиль и осведомился у пожилого водителя, нужна ли тому медицинская помощь.

- Нет, ответил водитель, - медики не нужны, но я нахожусь в растерянности, потерял ориентацию, плутаю по городу и не могу найти дорогу домой. Посмотрев водительское удостоверение и паспорт пожилого автомобилиста, инспектор доложил о ситуации в дежурную часть и получил разрешение сопроводить ветерана Великой Отечественной войны, 93-летнего Григория Голевского, до места проживания.

Эта история завершилась благополучно. Ветеран добрался до дома, где поблагодарил Сергея за оказанную помощь, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



