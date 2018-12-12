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Сотрудник ГИБДД помог на дороге потерявшему ориентацию 93-летнему ветерану войны

26 1762
#ГИБДД
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Сотрудник ГИБДД помог на дороге потерявшему ориентацию 93-летнему ветерану войны

7 декабря в ГИБДД поступило сообщение от участников дорожного движения об автомобиле «Ока» со знаком «Инвалид», который двигался по улицам Липецка  с частыми остановками. 

Вскоре инспектор ДПС Сергей Несмеянов заметил белую «Оку». Он остановил автомобиль и осведомился у пожилого водителя, нужна ли тому медицинская помощь.

- Нет, ответил водитель, - медики не нужны, но я нахожусь в растерянности, потерял ориентацию, плутаю по городу и не могу найти дорогу домой. Посмотрев водительское удостоверение и паспорт пожилого автомобилиста, инспектор доложил о ситуации в дежурную часть и получил разрешение сопроводить ветерана Великой Отечественной войны, 93-летнего Григория Голевского,  до места проживания.

Эта история завершилась благополучно. Ветеран добрался до дома, где поблагодарил Сергея за оказанную помощь, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.


26 1762
#ГИБДД
2

Комментарии (26)

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skrip

12 минут назад
соня, В кратце для тебя................ОРИЕНТА́ЦИЯ, ориентации, жен. (франц. orientation) (книжн.). 1. только ед. Действие по гл. ориентировать-ориентироваться. 2. только ед., перен. Умение разобраться, осведомленность в чем-нибудь. Хорошая ориентация в новейшей исторической литературе. 3. на кого-что и без доп. Направление деятельности в ту или иную сторону, расчет на кого-что-нибудь в деятельности. Среди передовой интеллигенции Запада крепнет ориентация на Советский Союз
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потерял ориентацию

22 минуты назад
это дедушка с декабре ездиет в майке, буденовке и с медалями ?
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По ходу

26 минут назад
Начальство разрешило бухнуть с дедком.
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Надеюсь

32 минуты назад
Бабла то не рванул с ветерана?
ответить

город

32 минуты назад
потерял ориентир по местности
ответить

Боцман

36 минут назад
Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас ништяк )
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Василий с горы

50 минут назад
Инспектор ДПС Сергей Несмеянов - ты молодец, правда! Очень сильно не хватает именно этой заложенной функции - предупреждения, профилактика правонарушений на дороге и т.д. Тут статья про инспектора - и он молодец. А водителя обсуждать - он имеет права на управление автомобилем. У меня есть писюн, но это еще не значит, что я насильник. Не путайте мягкое с тёплым.
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соня

50 минут назад
Кстати ориентацию потеряли и редактора этого сайта. Такие безграмотные...… Сайт пользуется популярностью, но это не значит, что писать надо с ошибками. Позорище….
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соня

53 минуты назад
Кто постоянно гадости пишет, в выражениях не стесняетесь совсем, смелые сидите по ту сторону экрана. А сами то, кто, вот у вас точно не будет столько орденов на груди, вы только наколки рисуете. Надо видеть хорошее в поступках, что кто-то ещё не очерствел помог старому человеку. Ан нет надо нагадить, вы так мыслите и так живете значит это вас под пушку к стенке.
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Главреду

56 минут назад
Несмеянов потерял ориентацию, а дедуля не соориентировался
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