Происшествия
сегодня, 08:17
Житель Липецкой области поджег свой дом и покончил с собой
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Тело нашли рядом с пепелищем.
Ночью 11 декабря в селе Новое Дубовое Хлевенского района сгорел частный дом и все примыкающие к нему постройки. В саду рядом с домом позже нашли тело его хозяина. 65-летний мужчина покончил с собой. По предварительным данным, самоубийство он совершил после того, как поджег собственный дом.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причны произошедшего.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причны произошедшего.
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причина одна..