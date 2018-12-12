Происшествия

сегодня, 08:17

Житель Липецкой области поджег свой дом и покончил с собой

5 2234
#самоубийтво
Житель Липецкой области поджег свой дом и покончил с собой

Тело нашли рядом с пепелищем.

Ночью 11 декабря в селе Новое Дубовое Хлевенского района сгорел частный дом и все примыкающие к нему постройки. В саду рядом с домом позже нашли тело его хозяина. 65-летний мужчина покончил с собой. По предварительным данным, самоубийство он совершил после того, как поджег собственный дом.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют причны произошедшего. 
5 2234
#самоубийтво

Комментарии (5)

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ПАТОЛОГОАНАТОМ

10 минут назад
Эх, ему бы по миру путешествовать на пенсию, а он на небеса ... .светлая память человеку ... .
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Калдырь

35 минут назад
Он просто не выдержал экономического рывка.
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ПУПОК

44 минуты назад
от жизни хорошей
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Kot Begemot

сегодня, 08:37
Русский яык. Что сделал - поджЕг! Слово «поджёг» является глаголом в форме прошедшего времени единственного числа мужского рода, образованным от инфинитива «поджечь»
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причина одна..

сегодня, 08:36
заипало это государство уже!
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