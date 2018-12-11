Здоровый регион
сегодня, 11:14
Ваш образ жизни можно назвать здоровым?
Мы решили выяснить, считают ли жители области свой образ жизни здоровым.
Большинство респондентов под ЗОЖ понимают отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.
При этом более молодые люди считают, что главная причина, которая может помешать вести здоровый образ жизни, - это отсутствие желания.
А вот пенсионеры говорят, что зачастую мешает плохое здоровье. Но при этом работу на своих огородах – также считают примером ЗОЖ.
А что, на ваш взгляд, является главным в Здоровом Образе Жизни? Следуете вы такому образу?
При этом более молодые люди считают, что главная причина, которая может помешать вести здоровый образ жизни, - это отсутствие желания.
А вот пенсионеры говорят, что зачастую мешает плохое здоровье. Но при этом работу на своих огородах – также считают примером ЗОЖ.
А что, на ваш взгляд, является главным в Здоровом Образе Жизни? Следуете вы такому образу?
Вот вам и ЗОЖ
ДОХТОР
СЕЛЯНИН
Калдырь