Здоровый регион

сегодня, 11:14

Ваш образ жизни можно назвать здоровым?

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#здоровый регион #ЗОЖ #здоровье #двигательная активность

Мы решили выяснить, считают ли жители области свой образ жизни здоровым.

Большинство респондентов под ЗОЖ понимают отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.  

При этом более молодые люди считают, что главная причина, которая может помешать вести здоровый образ жизни, - это отсутствие желания. 

А вот пенсионеры говорят, что зачастую мешает плохое здоровье.  Но при этом работу на своих огородах – также считают примером ЗОЖ.

А что, на ваш взгляд, является главным в Здоровом Образе Жизни? Следуете вы такому образу?





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#здоровый регион #ЗОЖ #здоровье #двигательная активность

Комментарии (4)

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Вот вам и ЗОЖ

46 минут назад
Питание так себе,работаем на износ,а денег всеравно не хватает,все платно и дорого....
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ДОХТОР

сегодня, 12:05
проживая в любом другом городе куря дешманские сигареты и употреБЛЯя чурбанскую водку это уже есть здоровый образ жизни но не вдыхая выхлоп КЛМН
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СЕЛЯНИН

сегодня, 11:36
Горожанам.О каком ЗОЖ ВЫ говорите.Жрете все подряд отравленное.Воздух невыносимый.Езжате на дачи и выращивайте все свое.Вскопайте под лопату 6 8 соток.Работают все группы мышц.Здоровья ВАМ.
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Калдырь

сегодня, 11:25
Не то что можно, а нужно мы здоровье поправляем каждый день.
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