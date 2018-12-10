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54 минуты назад

В Сети вышла новая серия «Возвращения в Простоквашино»

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#мультфильм #Простоквашино

Девятый эпизод посвящен семейным отношениям.

Студия «Союзмультфильм» опубликовала на своем YouTube-канале девятую серию мультипликационного фильма «Возвращение в Простоквашино». Она посвящена семейным отношениям, уточняет телеканал 360.

События в девятом эпизоде «Мама и Тама» разворачиваются после приезда мамы и папы, которые привезли Вере Павловне и ее другу – грызуну по имени Тама-Тама – необычный подарок. Режиссером этого эпизода выступила Евгения Жиркова, которая недавно удостоилась престижной премии в США.



Напомним, что премьера нового сезона мультипликационного сериала состоялась в апреле 2018 года. Обновленное "Простоквашино" будет выходить до 2020 года. Всего обещано тридцать эпизодов.
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#мультфильм #Простоквашино

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