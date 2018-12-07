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сегодня, 12:43

Сильная метель надвигается на Липецк

6 1925
#метель
1
Сильная метель надвигается на Липецк

О непогоде предупреждают спасатели.

В ближайший час и сохранением до вечера ожидается снег с видимостью 500-1000 метров, количество выпавших осадков достигнет критерия сильного.

Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:

При получении информации о сильном снеге воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии. Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей. Остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач). 

Научите детей, как действовать во время непогоды.

Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управлении МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.


 


6 1925
#метель
1

Комментарии (6)

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48

5 минут назад
ну ну, если не забыли их предупредить,а то как всегда неожиданность для них будет
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ну ну

6 минут назад
Посмотрим как комунальщики справятся...
ответить

Ух

31 минуту назад
Лебедянь уже засыпало снегом
ответить

гостья

42 минуты назад
митя, и солнышко) и снег искрится)
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митя

51 минуту назад
Ура ура ура то-то похоже на наши Зимы))) еще бы мороз бы до -10-15 снег * под ногами щеки загорятся огнем красота)))
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гостья

51 минуту назад
ура!!! снег!!!
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