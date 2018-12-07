С 12 декабря первый рейс 27 автобуса будет отправляться от остановки «НЛМК» в 5:20

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 12 декабря по просьбам горожан изменится расписание автобуса № 27 «НЛМК - 30 микрорайон».

Время отправления первого рейса от остановки «НЛМК» будет перенесено с 05:30 на 05:20. Время отправления остальных рейсов, предусмотренных расписанием, не изменится.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента www.deptrans48.ru , МБУ «ЛГТК» www.lt-systems.ru .