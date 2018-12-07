Общество

47 минут назад

С 12 декабря первый рейс 27 автобуса будет отправляться от остановки «НЛМК» в 5:20

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#транспорт
С 12 декабря первый рейс 27 автобуса будет отправляться от остановки «НЛМК» в 5:20

Департамент транспорта администрации города информирует липчан о том, что с 12 декабря по просьбам горожан изменится расписание автобуса № 27 «НЛМК - 30 микрорайон». 

Время отправления первого рейса от остановки  «НЛМК» будет перенесено с 05:30 на 05:20. Время отправления остальных рейсов, предусмотренных расписанием, не изменится.

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальных сайтах департамента  www.deptrans48.ru, МБУ «ЛГТК»  www.lt-systems.ru.

 

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#транспорт

Комментарии (1)

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38 минут назад
сейчас липецк в позднее время обслуживают огромное количество маршрутов в том числе №1т №12т №8 №27 №28 №24 №22 №30№17 и так далее не лучше после 22 00 в каждый район сделать по одному магистральному маршруту но до 01 00
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