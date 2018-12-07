54 минуты назад
Вооруженный палкой мужчина лишил ельчан интернета
Мировой судья СУ №1 Ельца вынес решение по 11 эпизодам порчи кабеля связи. Подсудимому вменили преступление по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».
Мужчина в суде согласился с предъявленным обвинением и признался, что лишил ельчан телефона и интернета. Суд вынес обвинительное решение. Мужчине придется провести на исправительных работах 1 год и 7 семь месяцев. 5% его заработка будут уходить в доход государства.
Барух Натанович Элцин