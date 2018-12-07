Происшествия

54 минуты назад

Вооруженный палкой мужчина лишил ельчан интернета

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#связь #приговор #кража #кабель
Вооруженный палкой мужчина лишил ельчан интернета

Мировой судья СУ №1 Ельца вынес решение по 11 эпизодам порчи кабеля связи. Подсудимому вменили преступление по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения».

Как указано в материалах суда, житель Ельца 11 раз привел в негодное для эксплуатации состояние объекты электросвязи. Ельчанин вооружился деревянной палкой с гвоздем и весной этого года таким приспособлением портил линии телефонной связи. Мужчина не только воровал кабели, но и лишал абонентов из Ельца возможности позвонить по телефону, например в «скорую», пожарным или в полицию, и пользоваться интернетом. Перебои со связью длились от нескольких часов до суток. Всего ельчанин похитил почти 1,3 км провода. За эти хищения он был наказал штрафами.

Мужчина в суде согласился с предъявленным обвинением и признался, что лишил ельчан телефона и интернета. Суд вынес обвинительное решение. Мужчине придется провести на исправительных работах 1 год и 7 семь месяцев. 5% его заработка будут уходить в доход государства.
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#связь #приговор #кража #кабель

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