12 минут назад
Припаркованные машины срывают графики вывоза отходов из липецких дворов
Припаркованные во внутриквартальных территориях автомобили постоянно мешают проезду мусоровозов к контейнерным площадкам, сообщили в департаменте ЖКХ администрации Липецка. Из-за этого техника регионального оператора вынуждена по нескольку раз возвращаться на одну и ту же площадку, что влечет за собой неизбежные срывы графика вывоза отходов, и недовольство жителей переполненными контейнерами.
Между тем, размещение транспортных средств, препятствующих либо создающих помехи деятельности специализированной организации по сбору и вывозу отходов производства и потребления, бытового мусора и твердых коммунальных отходов из мест, предназначенных для их накопления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3 000 рублей.
С 7 декабря для предотвращения подобных ситуаций управлениями территориальными округами будут проводиться рейдовые мероприятия.
Я