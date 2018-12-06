Припаркованные машины срывают графики вывоза отходов из липецких дворов

Припаркованные во внутриквартальных территориях автомобили постоянно мешают проезду мусоровозов к контейнерным площадкам, сообщили в департаменте ЖКХ администрации Липецка. Из-за этого техника регионального оператора вынуждена по нескольку раз возвращаться на одну и ту же площадку, что влечет за собой неизбежные срывы графика вывоза отходов, и недовольство жителей переполненными контейнерами.

Парковки в непосредственной близости от контейнерных площадок зачастую осложняют доступ к ним не только мусоровозов, но и самих жителей домов. Наиболее проблемными являются 19-й, 26-й, 27-й, Университетский и Елецкий микрорайоны. В департаменте ЖКХ назвали и конкретные адреса: ул.Студеновская,18; ул.Зегеля,1; ул.Московская,147; ул.Стаханова,39; ул.Коммунальная,10; ул.Терешковой,42; ул.Я.Фабрициуса,5; ул.50 лет НЛМК,17А; ул.Бехтеева,5; ул.Стаханова,5; ул.П.Смородина,2; ул.Замятина,1; ул.Мистюкова,3; ул.Мистюкова,10; ул.Шерстобитова,22; ул.Кривенкова,37; ул.Дружбы,32; ул.40 лет Октября,43; ул.Ворошилова,3; ул.Советская,43; ул.Бунина,18; ул.Бунина,22; ул.Меркулова,32; ул.Меркулова,51А; ул.Теперика,15.



Между тем, размещение транспортных средств, препятствующих либо создающих помехи деятельности специализированной организации по сбору и вывозу отходов производства и потребления, бытового мусора и твердых коммунальных отходов из мест, предназначенных для их накопления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 3 000 рублей.



С 7 декабря для предотвращения подобных ситуаций управлениями территориальными округами будут проводиться рейдовые мероприятия.



