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31 минуту назад

США планируют отправить в Черное море корабль

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#ЧША #Россия #Черное море
США планируют отправить в Черное море корабль

США начали подготовку к отправке в Черное море корабля.

Соединённые Штаты готовятся направить один из своих военных кораблей в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских чиновников.

Как отмечает канал, командование ВС США направило в Государственный департамент запрос, чтобы уведомить Турцию о планах американской стороны, - передает RT.

«Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции», — говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства телеканалу на соответствующий запрос.

Ранее сенатор Джон Баррассо заявил, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил призыв политика.
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#ЧША #Россия #Черное море

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