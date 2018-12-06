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31 минуту назад
США планируют отправить в Черное море корабль
США начали подготовку к отправке в Черное море корабля.
Соединённые Штаты готовятся направить один из своих военных кораблей в Чёрное море после инцидента с украинскими судами в Керченском проливе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные американских чиновников.
Как отмечает канал, командование ВС США направило в Государственный департамент запрос, чтобы уведомить Турцию о планах американской стороны, - передает RT.
«Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции», — говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства телеканалу на соответствующий запрос.
Ранее сенатор Джон Баррассо заявил, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил призыв политика.
Как отмечает канал, командование ВС США направило в Государственный департамент запрос, чтобы уведомить Турцию о планах американской стороны, - передает RT.
«Соединённые Штаты совершают действия в соответствии с Конвенцией Монтрё. Мы, однако, не станем комментировать суть нашей дипломатической переписки с правительством Турции», — говорится в ответе американского внешнеполитического ведомства телеканалу на соответствующий запрос.
Ранее сенатор Джон Баррассо заявил, что НАТО и США необходимо отправить корабли в Чёрное море, чтобы ответить на «российскую агрессию».
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с ФАН оценил призыв политика.