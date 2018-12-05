В рамках аварийного ремонта привели в порядок около 900 квадратных метров липецких дорог

С наступлением холодов в Липецке продолжился ремонт дорог литым асфальтобетоном.

Как сообщили в городском управлении благоустройства, на сегодняшний день в порядок привели участки проезжих частей проспекта Победы, переулка Франко, проезда Сиреневый, бульвара Есенина, Сокольского путепровода, а также улиц Пожарского, Баумана, Космонавтов, Бунина, 15 микрорайон, Стаханова, Амурская, Терешковой (в районе ДС Звездный), Клары Цеткин – всего около 900 квадратных метров.

По словам специалистов, для устранения дефектов дорожного покрытия потребовалось около 105 тонн литой асфальтобетонной смеси. Материал производят на местном заводе и доставляют до места в специальных термосах. Его температура от 200 до 250 градусов, что наряду с повышенным содержанием битума, позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до -10 градусов.

Дорожники обращают внимание автомобилистов, что это аварийный ремонт, который предполагает временное устранение ям и выбоин на срок 2-3 месяца – до наступления тепла, когда станет возможной капитальная реконструкция. Приводить в порядок покрытие проезжих частей в таком режиме продолжат по мере необходимости.