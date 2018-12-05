Происшествия

40 минут назад

В рамках аварийного ремонта привели в порядок около 900 квадратных метров липецких дорог

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#дорожные работы
В рамках аварийного ремонта привели в порядок около 900 квадратных метров липецких дорог

С наступлением холодов в Липецке продолжился ремонт дорог литым асфальтобетоном.

Как сообщили в городском управлении благоустройства, на сегодняшний день в порядок привели участки проезжих частей проспекта Победы, переулка Франко,  проезда Сиреневый, бульвара Есенина, Сокольского путепровода, а также улиц Пожарского, Баумана, Космонавтов, Бунина, 15 микрорайон, Стаханова, Амурская,   Терешковой (в районе ДС Звездный),  Клары Цеткин – всего около 900 квадратных метров.

По словам специалистов, для устранения дефектов дорожного покрытия потребовалось около 105 тонн литой асфальтобетонной смеси. Материал производят на местном заводе и доставляют до места в специальных термосах. Его температура от 200 до 250 градусов, что наряду с повышенным содержанием битума, позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до -10 градусов.

Дорожники обращают внимание автомобилистов, что это аварийный ремонт, который предполагает временное  устранение ям и выбоин на срок  2-3 месяца – до наступления тепла, когда станет возможной капитальная реконструкция. Приводить в порядок покрытие проезжих частей в таком режиме продолжат по мере необходимости.



4 155
#дорожные работы

Комментарии (4)

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Петя

1 минуту назад
Что бы все знали... одна тонна литого асфальта стоит 28 тыс рубл. И это по ценам 16 го года
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...

14 минут назад
На куй делать временно? Пять раз одну и ту же ямку ремонтировать по цене золотого асфальта? Где посадки за такую деятельность?
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Калдырь

19 минут назад
Какие бешенные объемы 900 кв. метров. Наверное работали круглосуточно и очень устали.
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о

20 минут назад
6л9ди, на пушкина плитку в снег, тут асфальт в снег, и все нормально.
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