49 минут назад
Минобороны Армении потеряло связь с боевым самолетом Су-25
Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.
По данным Минобороны, связь была потеряна во вторник в 10:20 по местному времени (09:20 мск). На взлетную полосу аэродрома в Гюмри самолет вышел за 14 минут до этого.
Сейчас идут поисково-спасательные работы, - передает РБК.
В городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. В 2010 году соглашение Армении и России о размещении базы было продлено до 2044 года.