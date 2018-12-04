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49 минут назад

Минобороны Армении потеряло связь с боевым самолетом Су-25

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#Армения #Су-25
Минобороны Армении потеряло связь с боевым самолетом Су-25

Министерство обороны Армении сообщает о потере связи с боевым самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.

Минобороны Армении сообщило о потере связи с самолетом Вооруженных сил (ВС) Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет по плану ежедневной боевой подготовки. Об этом говорится на сайте министерства.

По данным Минобороны, связь была потеряна во вторник в 10:20 по местному времени (09:20 мск). На взлетную полосу аэродрома в Гюмри самолет вышел за 14 минут до этого.

Сейчас идут поисково-спасательные работы, - передает РБК.

В городе Гюмри расположена 102-я российская военная база. В 2010 году соглашение Армении и России о размещении базы было продлено до 2044 года.
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#Армения #Су-25

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