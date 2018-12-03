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31 минуту назад

СК РФ проверит нагревшийся самолет с лидером группы «Чайф» на борту

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СК РФ проверит нагревшийся самолет с лидером группы «Чайф» на борту

Следователи организовали проверку, после того как в летевшем из Новосибирска в Екатеринбург самолете резко повысилась температура.

Авиакомпанию S7 проверят Роспотребнадзор, Следственный комитет России и Новосибирская транспортная прокуратура, - передает Сибкрай.ru.

Ведомства заинтересовались инцидентом с перегревом салона самолета, выполнявшего 2 декабря рейс «Новосибирск – Екатеринбург».

Напомним, в воскресенье, 2 декабря, в салоне самолета, летевшего из Новосибирска в Екатеринбург, резко поднялась температура воздуха. Пассажиры жаловались на духоту и плохое самочувствие. Отметим, что среди них оказался лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Кроме того, вылет был задержан.

«В связи с задержкой авиарейса ПАО авиакомпания «Сибирь» и повышения температуры воздуха на борту самолета, управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области проводится внеплановая проверка в отношении авиакомпании», – сообщили представители Роспотребнадзора.

Также собственную проверку начал Следственный комитет России. «Следователи проведут проверку инцидента, связанного с повышением температуры в салоне самолета, выполнявшего рейс «Новосибирск – Екатеринбург» в минувшее воскресенье», – говорится в сообщении ведомства.

Еще одну проверку проведет транспортная прокуратура. «Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту начата проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей», – сказано на сайте прокуратуры.

Напомним, в октябре авиакомпанию S7 оштрафовали за задержки рейсов на 50 тысяч рублей. А в сентябре пилотов рейса «Новосибирск – Петропавловск-Камчатский» привлекли к дисциплинарной ответственности за нарушение безопасности полетов: они около 50 минут не держали связь с диспетчером.
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