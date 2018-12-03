Происшествия

30 минут назад

С снегом в выходные боролись от 40 до 70 единиц техники

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#уборка #снег
С снегом в выходные боролись от 40 до 70 единиц техники

С городских улиц вывезено порядка 210 м3 снега

Порядка 210 м3 снега вывезено минувшей ночью с улиц Липецка. Как сообщили в городском управлении благоустройства, работы по устранению последствий стихии в выходные велись круглосуточно. Так в первый день зимы на борьбу со снежными заносами и гололедицей вышло 43 единицы спецтехники. В воскресенье ее количество увеличилось до 64, а в ночь на понедельник до 70. На противогололедную обработку в указанный период затрачено 921,5 тонна пескосоляной смеси и 200 тонн соли. Особое внимание по традиции уделялось спускам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. В настоящий момент снег вывозят с улиц Гагарина и Студеновская.

Управляющими компаниями на приведение в порядок придомовых территорий направлено более 200 дворников. Они освобождают от снега и наледи внутридворовые проезды, тротуары и входные группы. Работы находятся на постоянном контроле руководителя и сотрудников профильного департамента. В случае обильных снегопадов на расчистку дворов будет выведено до 17 единиц техники.

Как известно, оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в свои управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639.

Специалист отмечают, что уборке нередко мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и проезжих частей. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Липецке сохраняется вероятность выпадения осадков в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.

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#уборка #снег

Комментарии (7)

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12 минут назад
Гость, шлаком, он оказывается очень полезен, а когда прилипнет к машине, вот вам и бесплатный антикор пожизненно.
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Страна дураков.

15 минут назад
Гость, согласен.Каким то дерьмом обрабатывают.Грязища-как в захолустном колхозе.
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Гость

18 минут назад
У меня вопрос , чем Вы обрабатываете улицы ??? Грязь сплошная кругом !!!! Ждёмсс ответа .
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Антошка с ложкой

18 минут назад
Битва за урожай! Борьба со снегом! Пора придумать, что-то новое. Ведь все это работа. Кстати, вчера ехал по сокольскому мосту, а навстречу - 5 единиц спецтехники. На подъезде к мосту результаты их борьбы были видны - дорога была чистой, а на подъеме моста (со стороны центра) уже нет. Вроде бы и чистили, а вроде бы и нет!
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ужас

19 минут назад
И где тот самый обещанный реагент , который наши власти обещали сыпать? От него хоть грязи такой нет!
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ужас

20 минут назад
За все выходные только один трактор видел на весь город! А все дороги тупо засыпали песком на снег и получилось какое то дерьмо! Их вообще то подметать надо ,как это делают нормальные люди!
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Сергей 13

23 минуты назад
Снег если только на пл.Ленина чистили,город залит каким то дерьмом,утром проехал,слой соли на машине.
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