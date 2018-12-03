С снегом в выходные боролись от 40 до 70 единиц техники

С городских улиц вывезено порядка 210 м3 снега

Порядка 210 м3 снега вывезено минувшей ночью с улиц Липецка. Как сообщили в городском управлении благоустройства, работы по устранению последствий стихии в выходные велись круглосуточно. Так в первый день зимы на борьбу со снежными заносами и гололедицей вышло 43 единицы спецтехники. В воскресенье ее количество увеличилось до 64, а в ночь на понедельник до 70. На противогололедную обработку в указанный период затрачено 921,5 тонна пескосоляной смеси и 200 тонн соли. Особое внимание по традиции уделялось спускам, местам остановки пассажирского транспорта, площадкам, находящимся в непосредственной близости к образовательным учреждениям. В настоящий момент снег вывозят с улиц Гагарина и Студеновская.

Управляющими компаниями на приведение в порядок придомовых территорий направлено более 200 дворников. Они освобождают от снега и наледи внутридворовые проезды, тротуары и входные группы. Работы находятся на постоянном контроле руководителя и сотрудников профильного департамента. В случае обильных снегопадов на расчистку дворов будет выведено до 17 единиц техники.

Как известно, оставить заявку на проведение работ липчане могут, обратившись в свои управляющие компании, а сообщить о ненадлежащем качестве их исполнения по единому номеру телефона 522-639.

Специалист отмечают, что уборке нередко мешает личный транспорт, припаркованный вдоль тротуаров и проезжих частей. Граждан просят отнестись к ситуации с пониманием и днем, по возможности, освобождать эти участки от автомобилей.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Липецке сохраняется вероятность выпадения осадков в виде снега. Водителям необходимо быть особенно внимательными, и при выборе скоростного режима учитывать погодные условия, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.