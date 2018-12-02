Общество

23 минуты назад

Иллюзия порядка (ФОТО)

135

Новая подборка смешных и нелепых фото, сделанных в Липецке.

Мы продолжаем публиковать фотографии, которые способны вызвать улыбку. Все-таки Липецк не только «суровый город», но и местами весьма забавный.

IMG10005.jpg

Пугающая надпись, но судя по количеству машин, клиентов у фирмы не так много.

IMG10107.jpg

Снимок сделан на балконе одного из липчан. Эту страну не победить, если даже полведра картошки «охраняет» целый командующий флотом Венеции.

IMG10111.jpg

Увы, но некоторые липчане считают, что это именно так. И развивают свои мысли: иллюзией порядка можно считать и отсутствие мусору на полу, подстриженный газон, целые, а не разбитые стекла. Как говорили в одном фильме, все вокруг - матрица? Но какая-то она у нас зачастую не очень красивая.

IMG_20181117_175932.jpg

И вновь о ценах в липецких магазинах. «Черная пятница» в действии.

IMG10103.jpg

Такую «жизнеутверждающую» надпись иногда приходится видеть то там, то тут. И приходится задуматься.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

135

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Один день из жизни отличника
#люди GOROD48
Один день из жизни отличника

24 минуты назад

Общество
«Никогда такого не было, и вот опять»
#снег
3
«Никогда такого не было, и вот опять»

сегодня, 11:01

Общество
День волонтера в Липецке отметят чисткой вольеров зоопарка
#волонтеры #зоопарк
7
День волонтера в Липецке отметят чисткой вольеров зоопарка

сегодня, 10:01

Общество
«Во, чухмань!»
#антисанитария #нарушения
35
«Во, чухмань!»

сегодня, 08:51

Общество
С 40 до 60 лет нужно просто как-нибудь перекантоваться?
#Нелепости #несуразности
82
С 40 до 60 лет нужно просто как-нибудь перекантоваться?

вчера, 10:47

Общество
Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»
#Суровый Липецк #нелепости #несуразности
2
Суровый Липецк-28 «Пьяные указатели»

вчера, 10:32

Общество