Иллюзия порядка (ФОТО)

Новая подборка смешных и нелепых фото, сделанных в Липецке.

Мы продолжаем публиковать фотографии, которые способны вызвать улыбку. Все-таки Липецк не только «суровый город», но и местами весьма забавный.





Пугающая надпись, но судя по количеству машин, клиентов у фирмы не так много.





Снимок сделан на балконе одного из липчан. Эту страну не победить, если даже полведра картошки «охраняет» целый командующий флотом Венеции.





Увы, но некоторые липчане считают, что это именно так. И развивают свои мысли: иллюзией порядка можно считать и отсутствие мусору на полу, подстриженный газон, целые, а не разбитые стекла. Как говорили в одном фильме, все вокруг - матрица? Но какая-то она у нас зачастую не очень красивая.





И вновь о ценах в липецких магазинах. «Черная пятница» в действии.





Такую «жизнеутверждающую» надпись иногда приходится видеть то там, то тут. И приходится задуматься.

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