С 40 до 60 лет нужно просто как-нибудь перекантоваться?

Подборка несуразных фото, сделанных в Липецке.

Рубрика «Суровый Липецк» в свое время у нас сложилась из другой - юмористической, в которой мы публиковали забавные и нелепые фото из жизни Липецка. Предлагаем вам новую подборку снимков - не для «жести», а чтобы посмеяться.





Логично, не правда ли?





Ну дык ведь Крым наш, осталось только решить материальный вопрос - подкопить деньжат, например. Правда, судя по темпам наполняемости увиденного «бюджета» море и солнце порадуют не скоро.





Инфляция в действии?





Пенсионный возраст поднимают до 65, а после 40 на работу уже устроиться трудно. Правда, говорят, что будут привлекать к ответственности тех, кто станет ущемлять права работников, кому за 60. А с 40 до 60 лет многим нужно как-нибудь самим перекантоваться.

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