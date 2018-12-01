Общество

9 минут назад

С 40 до 60 лет нужно просто как-нибудь перекантоваться?

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#Нелепости #несуразности

Подборка несуразных фото, сделанных в Липецке.

Рубрика «Суровый Липецк» в свое время у нас сложилась из другой - юмористической, в которой мы публиковали забавные и нелепые фото из жизни Липецка. Предлагаем вам новую подборку снимков - не для «жести», а чтобы посмеяться.

IMG10090.jpg

Логично, не правда ли?

IMG10102.jpg

Ну дык ведь Крым наш, осталось только решить материальный вопрос - подкопить деньжат, например. Правда, судя по темпам наполняемости увиденного «бюджета» море и солнце порадуют не скоро.

IMG10022.jpg

Инфляция в действии?

IMG10084.jpg

Пенсионный возраст поднимают до 65, а после 40 на работу уже устроиться трудно. Правда, говорят, что будут привлекать к ответственности тех, кто станет ущемлять права работников, кому за 60. А с 40 до 60 лет многим нужно как-нибудь самим перекантоваться.

Дорогие друзья! Наверняка и вам есть чем поделиться с нашей рубрикой. Если вы заметили удачный кадр, то не поленитесь и сфотографируйте хотя бы на телефон и пришлите на электронную почту ruka48@yandex.ru. Лучшие снимки мы обязательно опубликуем!

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#Нелепости #несуразности

Комментарии (1)

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цирк

1 минуту назад
и совсем почему то не смешно,лучше бы написали кто инициировал фальсификацию выборов в области и все пошло не так
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