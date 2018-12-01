Спорт

40 минут назад

Липчане выиграли сильный турнир в Подмосковье по смешанным боям ММА

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#Смешанные единоборства #ММА #рекопашный бой #"Динамо".
Липчане выиграли сильный турнир в Подмосковье по смешанным боям ММА

Из троих наших бойцов каждый вернулся домой с медалью.

Липецкие бойцы завоевали награды в Серпухове в открытом турнире Московской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

В турнире принимали участие сильные спортсмены из Москвы и Подмосковья, а также гости из Липецкой, Брянской, Тульской и Костромской областей - как юноши, так и взрослые (от 18 лет и старше). Липчане привезли в Серпухов троих бойцов, и в итоге каждый вернулся домой с медалями: двое - с «золотыми», один - с «серебряной».

Победителями соревнований, выигравшими по несколько боев, стали наши Сергей Селиверстов и Азат Карапетян. Свои финальные поединки они выиграли болевыми приемами: Сергей - на ногу противника, Азат - на локоть.

Единственное поражение ждало нас в финале с участием Даниила Суханова: нашему бойцу не хватило совсем чуть-чуть.

- Это замечательный результат, - прокомментировал GOROD48 выступление бойцов известный липецкий тренер Игорь Воротынцев, - У команд Москвы и Московской области всегда сильные составы команд. Поэтому такие победы считаются особенными.

Руководил нашей командой в Серпухове Сергей Калгин (на фото в центре) - региональный представитель Союза ММА России в Липецкой области. Подготовили бойцов Игорь Воротынцев, Валерий Коростинский, Андрей Шишкин, Сергей Фаустов, Алан Качмазов.

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#Смешанные единоборства #ММА #рекопашный бой #"Динамо".

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Овик

5 минут назад
Ай молодца,ай богата наша родина
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