Общество

49 минут назад

А знаете ли вы, что в Липецке во время войны создавались партизанские отряды?

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#знаете ли вы #краеведение
А знаете ли вы, что в Липецке во время войны создавались партизанские отряды?

GOROD48 продолжает   рубрику, в которой раскрывает тайны города.

Липецк считается городом, который война обошла стороной. Но мы уже писали, что Липецк подвергался бомбежкам, от которых гибли люди, в городе формировались воинские части, которые отправлялись на фронт, существовал большой военный аэродром. Немцы до Липецка не дошли, «споткнувшись»  в Ельце. Однако к встрече врага здесь готовились.

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В сентябре-октябре 1941 года, когда враг вступил на землю будущей Липецкой области, перед властями, партийно-советским активом, органами безопасности была поставлена задача срочного формирования партизанских отрядов.
 
Членов подполья и будущих бойцов партизанских отрядов готовили чекисты. Они занимались вооружением и боевой подготовкой партизан, обучением их минно-взрывному делу, тактике, формам и методам партизанской войны, ведению разведки, отрабатывали связь отрядов с подпольными райкомами и штабом фронта. Потенциальные диверсанты и партизаны занимались закладкой в тайники оружия, взрывчатки, медикаментов, боеприпасов, продуктов.

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Для подготовки командиров и бойцов партизанских отрядов в ноябре-декабре 1941 года Воронежским обкомом партии и управлением НКВД были организованы пять специальных краткосрочных курсов обучения.  12 ноября 1941 года состоялось закрытое заседание липецкого горкома ВКП(б), на котором был создан подпольный горком. Первым секретарем подпольного горкома, в случае прихода немцев, должен был стать Сергей Константинович Титов, начальник участка Каменного карьера, его заместителем – Дромашко Николай Васильевич, инспектор по качеству железных рудников, вторым заместителем - Суханов Алексей Иванович, комендант Новолипецкого завода. 

В мае 1942 года, когда над Липецком нависла угроза захвата немцами, в городе создали партизанский отряд с названием «Смерть оккупантам». Его командиром назначен Науменко Иван Емельянович, комиссаром – Востриков Федор Михайлович, заместителем командира отряда – Попов Алексей Васильевич. Численность отряда составляла 26 человек. В его составе были автоматчики, подрывники, гранатометчики, стрелки, два радиста и медсестра Махиня Вера Ефимовна. 

Партизанский отряд «Смерть оккупантам» должен был дислоцироваться в лесу у района станция Казинка - село Фащевка – село Двуречки. Были определены и явочные квартиры. Для связи даже заранее придумывали пороли. Так для явок отряда «Смерть оккупантам» существовал пароль: «Продайте бурку казака Григория»… Отзыв звучал так: «Могу уступить бурку Петра».

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Для действий этого отряда заблаговременно были оборудованы пять тайников. О них сейчас известно из раскрытых архивных данных: «За поселком Новолипецкого завода у линии селекторной передачи Липецк-Воронеж в лесу стояла П-образная опора №47/36. В сорока шагах правее опоры – яма; у перекрестка дороги Липецк-Казинка и железной дороги Липецкстрой-Силикатный завод есть песчаный карьер, в восточной части откоса, которого тайник; в лесу у карбидного завода среди незавершенного строительства; на кладбище у НЛМЗ тайник замаскирован под могилу рабочих, похороненных в 1936 году.  В тайники заложили немецкие винтовки, патроны, наганы, гранаты, взрывчатку, мины подрывные, муку, пшено, крупы, сахар и др. Мясо должны были заложить в самый последний момент, чтобы избежать порчи». 

 Этот отряд должен был в случае прихода немцев выводить из строя, проще говоря, взрывать цеха ЛТЗ И НЛМЗ.

Но немцы до Липецка не дошли. 

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5 303
#знаете ли вы #краеведение

Комментарии (5)

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То что не уничтожили в отечественую войну

10 минут назад
Уничтожили ЛТЗ - 2-й по величине в регионе. А глава международгого стрелкового союза В.Лисин взорвал крупнейшее спортсооружения Центрального-Черноземья - легкоатлетический манеж; уничтожил ДК на площади Франценюка.
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Липецк - край партизанской славы

12 минут назад
За период правления Ельцина-Путина уничтожены десятки заводов, предприятий, трестов. Хотя не было внешней агрессии.
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Т-40

13 минут назад
Да уж .Судя по тому какое отношение у народа сегодня к защите родины. Если бы немцы сегодня стояли в Ельце в Липецке уже бы испекли праздничный каравай и выдвинулись на встречу.
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То что не уничтожили в отечественую войну

17 минут назад
Уничтожили ЛТЗ - 2-й по величине в регионе. А глава международгого стрелкового союза В.Лисин взорвал крупнейшее спортсооружения Центрального-Черноземья - легкоатлетический манеж; уничтожил ДК на площади Франценюка.
ответить

skrip

26 минут назад
Знаем ли мы?Знаем и не по наслышке.Каждую ночь горят вражеские автомобили сараи и гаражи,а так же сторожки.Партизанское движение и дело живы.
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