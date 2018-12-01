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А знаете ли вы, что в Липецке во время войны создавались партизанские отряды?
GOROD48 продолжает рубрику, в которой раскрывает тайны города.
В сентябре-октябре 1941 года, когда враг вступил на землю будущей Липецкой области, перед властями, партийно-советским активом, органами безопасности была поставлена задача срочного формирования партизанских отрядов.
Членов подполья и будущих бойцов партизанских отрядов готовили чекисты. Они занимались вооружением и боевой подготовкой партизан, обучением их минно-взрывному делу, тактике, формам и методам партизанской войны, ведению разведки, отрабатывали связь отрядов с подпольными райкомами и штабом фронта. Потенциальные диверсанты и партизаны занимались закладкой в тайники оружия, взрывчатки, медикаментов, боеприпасов, продуктов.
Для подготовки командиров и бойцов партизанских отрядов в ноябре-декабре 1941 года Воронежским обкомом партии и управлением НКВД были организованы пять специальных краткосрочных курсов обучения. 12 ноября 1941 года состоялось закрытое заседание липецкого горкома ВКП(б), на котором был создан подпольный горком. Первым секретарем подпольного горкома, в случае прихода немцев, должен был стать Сергей Константинович Титов, начальник участка Каменного карьера, его заместителем – Дромашко Николай Васильевич, инспектор по качеству железных рудников, вторым заместителем - Суханов Алексей Иванович, комендант Новолипецкого завода.
В мае 1942 года, когда над Липецком нависла угроза захвата немцами, в городе создали партизанский отряд с названием «Смерть оккупантам». Его командиром назначен Науменко Иван Емельянович, комиссаром – Востриков Федор Михайлович, заместителем командира отряда – Попов Алексей Васильевич. Численность отряда составляла 26 человек. В его составе были автоматчики, подрывники, гранатометчики, стрелки, два радиста и медсестра Махиня Вера Ефимовна.
Партизанский отряд «Смерть оккупантам» должен был дислоцироваться в лесу у района станция Казинка - село Фащевка – село Двуречки. Были определены и явочные квартиры. Для связи даже заранее придумывали пороли. Так для явок отряда «Смерть оккупантам» существовал пароль: «Продайте бурку казака Григория»… Отзыв звучал так: «Могу уступить бурку Петра».
Для действий этого отряда заблаговременно были оборудованы пять тайников. О них сейчас известно из раскрытых архивных данных: «За поселком Новолипецкого завода у линии селекторной передачи Липецк-Воронеж в лесу стояла П-образная опора №47/36. В сорока шагах правее опоры – яма; у перекрестка дороги Липецк-Казинка и железной дороги Липецкстрой-Силикатный завод есть песчаный карьер, в восточной части откоса, которого тайник; в лесу у карбидного завода среди незавершенного строительства; на кладбище у НЛМЗ тайник замаскирован под могилу рабочих, похороненных в 1936 году. В тайники заложили немецкие винтовки, патроны, наганы, гранаты, взрывчатку, мины подрывные, муку, пшено, крупы, сахар и др. Мясо должны были заложить в самый последний момент, чтобы избежать порчи».
Этот отряд должен был в случае прихода немцев выводить из строя, проще говоря, взрывать цеха ЛТЗ И НЛМЗ.
Но немцы до Липецка не дошли.
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Т-40
То что не уничтожили в отечественую войну
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