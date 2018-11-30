В Липецке задержали уличного грабителя

26 ноября на проспекте Мира в Липецке ограбили 36-летнего мужчину. Преступник, применив насилие, отобрал у него сотовый телефон.

Полицейскими установлен и задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 33-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.