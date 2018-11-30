Происшествия

47 минут назад

В Липецке задержали уличного грабителя

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#грабеж
В Липецке задержали уличного грабителя

26 ноября  на проспекте Мира в Липецке ограбили 36-летнего мужчину. Преступник, применив насилие, отобрал у него сотовый телефон.


Полицейскими установлен и задержан предполагаемый участник преступления – неработающий 33-летний липчанин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает максимальное наказание до семи лет лишения свободы. Расследование проводит УМВД России по г. Липецку.

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#грабеж

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Енот

33 минуты назад
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