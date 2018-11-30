Общество
сегодня, 06:46
Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста
14 812
Об это сообщил врио губернатора Игорь Артамонов.
Народными гуляниями с местной продукцией, как на Октоберфесте в Германии, планируют отметить 65-летие Липецкой области, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.
"На носу у нас большой праздник — 65-летие Липецкой области. В Баварии есть Октоберфест, когда из окрестных деревень жители везут свою продукцию на фестиваль. Мы хотим, чтобы жители всех районов Липецкой области приехали со своими дарами. Чтобы были музыканты и народные гулянья. Мы планируем организовать множество точек, где люди смогут повеселиться и отметить этот праздник", — сказал Артамонов.
По словам главы региона, на празднике планируется много выступлений и концертов, а также праздничная иллюминация.
Липецкой области исполнится 65 лет 6 января 2019 года.
"На носу у нас большой праздник — 65-летие Липецкой области. В Баварии есть Октоберфест, когда из окрестных деревень жители везут свою продукцию на фестиваль. Мы хотим, чтобы жители всех районов Липецкой области приехали со своими дарами. Чтобы были музыканты и народные гулянья. Мы планируем организовать множество точек, где люди смогут повеселиться и отметить этот праздник", — сказал Артамонов.
По словам главы региона, на празднике планируется много выступлений и концертов, а также праздничная иллюминация.
Липецкой области исполнится 65 лет 6 января 2019 года.
14 812
Кто о чем
Z
Инна
321
Волшебный феназепам
гость
Хряк
Бюджетник
Бюджетник
Евгений