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Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста

14 812
#фестиваль
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Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста

Об это сообщил врио губернатора Игорь Артамонов.

Народными гуляниями с местной продукцией, как на Октоберфесте в Германии, планируют отметить 65-летие Липецкой области, рассказал в интервью РИА Новости врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.

"На носу у нас большой праздник — 65-летие Липецкой области. В Баварии есть Октоберфест, когда из окрестных деревень жители везут свою продукцию на фестиваль. Мы хотим, чтобы жители всех районов Липецкой области приехали со своими дарами. Чтобы были музыканты и народные гулянья. Мы планируем организовать множество точек, где люди смогут повеселиться и отметить этот праздник", — сказал Артамонов.

По словам главы региона, на празднике планируется много выступлений и концертов, а также праздничная иллюминация.

Липецкой области исполнится 65 лет 6 января 2019 года.
14 812
#фестиваль
1

Комментарии (14)

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Кто о чем

1 минуту назад
А кто сказал, что праздник будет в Рождественскую ночь? Перекреститесь, "верующие"! Для нового года дату не изменишь, и то все пьете-жрете в пост, а для юбилея области можно найти день
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Z

3 минуты назад
Давай прям на соборной площади и салют, а ленину нимб повесит надо
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Инна

17 минут назад
Ооо, истинно верующие , что же вы так беснуетесь? Грех это. Возлюбите ближнего , как самого себя!
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321

18 минут назад
Гуляй рванина.от рубля и выше
ответить

Волшебный феназепам

19 минут назад
Бюджетник, НЕ УГАДАЛ ни разу!Раздел 1,статья 1,глава 14-Конституция РФ.Россия-является СВЕТСКИМ государством.А ты иди на хой со своей сектой.Ты вылез в сеть через инет,с помощью ПК ну и т.д. и т. п., а ЭТО ВСЕ СПЛОШНЫЕ 666, штрих-коды,исчадия ада и пр.Так что смотрим,и делаем:https://www.youtube.com/watch?v=AQqiUusn04k Не забудь захватить с собой того,кто тебе платит-путина.
ответить

гость

20 минут назад
Хотелось бы что бы ещё наш новый врио губернатор понимал ,что практически все дары которые привезут с окрестных деревень ,привезут работники культуры ,а этим работником их местные администрации не выделяют не копейки сылаясь на то ,что нет таких статей расходов .Вот и приходится людям покупать продукты готовить их дома и вести ,кормить так называемую комиссию из шишек нашего региона (за свой счёт).Почаще проводите свои октоберфесты ,а то обычным людям деньги девать некуда ,итак живут получше любого чиновника.
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Хряк

27 минут назад
Споить нас решил, лысый урод?
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Бюджетник

29 минут назад
Игорь Артамонов, вы находитесь в России. И Россия это православная страна. И праздновать мы будем Рождество 7 января и все остальные праздники тоже после 7 числа. С уважением липчане.
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Бюджетник

31 минуту назад
В последний день поста, только и гулять.
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Евгений

43 минуты назад
Ну да ночь перед рождеством в стиле октоберфеста, артамонов антихрист не голосуйте за него
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