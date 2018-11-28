Общество

42 минуты назад

Липецкий автосалон задолжал 149 млн рублей

3 1251
#банкротство #автосалон
Липецкий автосалон задолжал 149 млн рублей

В предприятии введена стадия банкротства — наблюдение.

Арбитражный суд Липецкой области ввел в «КМ/Ч-Липецк» (ИНН 4826050700) наблюдение. Также определением суда удовлетворено ходатайство о включении в реестр требований кредиторов долги перед компаний из Химок «Квингрупп» в 149 678 000 рублей. В «КМ/Ч-Липецк» утвержден временный управляющий. Он должен отчитаться о своей работе — анализе финансового состояния предприятия - к 23 марта 2019 года.

Заявление о банкротстве «КМ/Ч-Липецк» было подано в региональный арбитражный суд в августе. Помимо ООО «Квингрупп» - инициатора банкротства, в дело вступила региональная налоговая инспекция. Кроме банкротного иска, сейчас в арбитраже идет рассмотрение серии гражданских дел в отношении «КМ/Ч-Липецк». Поставщики и партнеры требуют оплаты счетов. Например, две организации из Воронежа спрашивают с липецкого предприятия более 64 млн рублей.

ООО «КМ/Ч-Липецк» было зарегистрировано в регионе в 2006 году. 100% компании принадлежит учредителю — компании «Автоскаут». Уставный капитал «КМ/Ч-Липецк» 1 010 000 рублей. В последнее время автосалон числился дилером «Шевроле». Согласно открытым данным, прибыль компании в 2016 году составила 82 000 рублей, хотя в лучшие времена (2011-2013) организация работала с выручкой около 1 млрд рублей при прибыли 2,1-2,8 млн рублей. Здание салона на Московской сейчас пустует.
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#банкротство #автосалон

Комментарии (3)

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Оппа

5 минут назад
Вы если не знаете то и не пишите. Здание продано давно.
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456

5 минут назад
ремонт там уже делают , какая то не свежая информация
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авас

26 минут назад
там уже новый хозяин !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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