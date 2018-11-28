В январе вакантное кресло в областном Совете будет занято

Освященное Олегом Королевым место займет кто-то из его однопартийцев.

Как уже сообщал GOROD48, от новоявленного сенатора Олега Королева ждут заявления о сложении им полномочий депутата областного Совета. Об этом нам сообщили в региональном отделении "ЕР". Однако в областном Совете поправили "медведей". Оказывается, заявление о сложении экс-губернатором региона полномочий парламентария Олегом Королевым уже написано.



- 10 декабря на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению будет рассмотрено заявление Олега Королева о сложении им депутатских полномочий. Очевидно, положительно. Затем на сессии областного Совета 18 декабря депутаты утвердят решение профильного комитета. Потом у партии "Единая Россия" будет 14 дней на то, чтобы обсудить и выдвинуть кандидатуру на вакантный мандат депутата областного Совета, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в областном Совете.





