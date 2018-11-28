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сегодня, 12:28

В январе вакантное кресло в областном Совете будет занято

18 1463
#Олег Королев
В январе вакантное кресло в областном Совете будет занято

Освященное Олегом Королевым место займет кто-то из его однопартийцев.

Как уже сообщал GOROD48, от новоявленного сенатора Олега Королева ждут заявления о сложении им полномочий депутата областного Совета. Об этом нам сообщили в региональном отделении "ЕР". Однако в областном Совете поправили "медведей". Оказывается, заявление о сложении экс-губернатором региона полномочий парламентария Олегом Королевым уже написано.

- 10 декабря на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению будет рассмотрено заявление Олега Королева о сложении им депутатских полномочий. Очевидно, положительно. Затем на сессии областного Совета 18 декабря депутаты утвердят решение профильного комитета. Потом у партии "Единая Россия" будет 14 дней на то, чтобы обсудить и выдвинуть кандидатуру на вакантный мандат депутата областного Совета, - прокомментировали GOROD48 ситуацию в областном Совете.


18 1463
#Олег Королев

Комментарии (18)

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Все нормально

10 минут назад
Путин, Он не обосрался.А вот тебе скоро срать не с чего будет.а если получится то налог заплатишь.
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Путин

14 минут назад
О.Королев, Чтоб ты обосрался !!!
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О.Королев

21 минуту назад
Земляки, передаю Вам привет из Совета Федерации! У меня всё хорошо,. Уже работаю на Ваше благо!!!
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Все нормально

26 минут назад
Путин, В первую очередь вы сами себе враг.Посади вас на место Королева и уверен вы бы не меньше воровали,скорее всего наверно даже больше.Как как у вас нет ума.
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страна знет своих героев

26 минут назад
Владимир Путин вручил орден липецкому сенатору Максиму Кавджарадзе
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Да ну

30 минут назад
Все нормально, патриоты всея Руси самые правильные люди на свете. Водку жрут правильно, на печи лежат правильно, сами правильные все-а вот зарплаты за это неправильные. Завидовать и врать-это можем в совершенстве.
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Путин

31 минуту назад
Все нормально, По себе не судят ! С таким правительством и внешний враг не нужен !!! Это правительство уничтожит свой народ !
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Все нормально

39 минут назад
Потриот руси, Партии не причем.Мы все такие.Как Олег Петрович.Мы только и можем завидовать,врать и водку жрать.И все у нас говно.В России есть только одно.Нефть,газ и лес.Машины все плохие, в ВОВ-народ побили,а войну проиграли.Мы не к чему не способны и не чего не можем.Какой народ такое и правительство.
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Путин

44 минуты назад
Потриот руси, Балабол всея Руси - Путина на кол!!!
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Путин

45 минут назад
Будь ты проклято это вместо, Кто в это кресло сядет.... пусть умрёт от рака!!! Будь проклята единороссосня!!!
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