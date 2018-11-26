5-летний мальчик и 10-летняя девочка попали под колеса автомобилей

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области пострадали 11 человек, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 23 ноября в Липецке около восьми часов вечера на улице Ферросплавной «ВАЗ-2107» под управлением 27-летнего мужчины столкнулся с «БМВ» с 45-летним водителем за рулем. В ДТП пострадал водитель «семерки». Он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

24 ноября в Измалковском районе в начале восьмого вечера 42-летний водитель грузовика «ДАФ» сбил 5-летнего мальчика. Ребенка с травмами госпитализировали.

В тот же день в Липецке около половины десятого вечера 22-летний водитель автомобиля «Богдан», по предварительным данным, нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на 16-летнюю девочку. Она получила травмы и была госпитализирована.

Тогда же в Грязинском районе в пять часов утра на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» под управлением 34-летнего водителя и «УАЗ» с 51-летним мужчиной за рулем. В результате столкновения водитель «двенадцатой» от полученных травм погиб на месте ДТП , его 25-летний пассажир с травмой госпитализирован.

25 ноября в Липецке на улице Кривенкова около семи часов вечера 27-летняя женщина, управляя автомобилем «Джили», на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 59-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2873 нарушения ПДД, сообщили в УГИБДД Липецкой области.