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Банки оценят уровень закредитованности клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей

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Банки оценят уровень закредитованности клиента при выдаче ссуды от 10 тыс. рублей

С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика. Об этом сообщили «Известиям» в ЦБ. 

Кредитные организации будут учитывать сведения о доходе и других обязательствах клиентов. При этом информацию об уровне дохода будет необходимо подтвердить — сейчас это нужно делать только при согласовании крупных кредитов.

 В Банке России также отметили, что до октября 2020 года для займов на сумму до 50 тыс. рублей и автокредитов будет действовать упрощенный порядок выдачи. В этот период для расчета долговой нагрузки будет использоваться уровень дохода, указанный заемщиком в заявлении. 

Как считают участники рынка, новая мера снизит уровень закредитованности населения, но увеличит время на принятие решения о выдаче ссуды и расходы банков. Издержки кредитные организации переложат в цены услуг, и ставки из-за этого могут вырасти.

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