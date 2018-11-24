Происшествия

13 минут назад

Липчанку обокрали в туалете торгового центра

1 191
#кража
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Липчанку обокрали в туалете торгового центра

Из кошелька женщины пропали 30 000 рублей.

23 ноября в полицию обратилась 55-летняя жительница Липецка. По словам женщины, она зашла в туалет торгового центра "Европа" на улице Советской и на несколько минут оставила свою сумку без присмотра. За это время из находившегося в сумке кошелька украли 30 000 рублей.

В пресс-службе УМВД РФ GOROD48 сообщили, что ведется проверка заявления женщины.
1 191
#кража
1

Комментарии (2)

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48

10 секунд назад
Наталья, по другому и не назовешь,совсем с ума сошла тетка
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Наталья

2 минуты назад
Кто оставляет сумки без присмотра ,да ещё с такой суммой?Дебилка что ли?
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