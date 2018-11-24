Происшествия
13 минут назад
Липчанку обокрали в туалете торгового центра
Из кошелька женщины пропали 30 000 рублей.
23 ноября в полицию обратилась 55-летняя жительница Липецка. По словам женщины, она зашла в туалет торгового центра "Европа" на улице Советской и на несколько минут оставила свою сумку без присмотра. За это время из находившегося в сумке кошелька украли 30 000 рублей.
В пресс-службе УМВД РФ GOROD48 сообщили, что ведется проверка заявления женщины.
В пресс-службе УМВД РФ GOROD48 сообщили, что ведется проверка заявления женщины.
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Наталья