Липчанку обокрали в туалете торгового центра

Из кошелька женщины пропали 30 000 рублей.

23 ноября в полицию обратилась 55-летняя жительница Липецка. По словам женщины, она зашла в туалет торгового центра "Европа" на улице Советской и на несколько минут оставила свою сумку без присмотра. За это время из находившегося в сумке кошелька украли 30 000 рублей.



В пресс-службе УМВД РФ GOROD48 сообщили, что ведется проверка заявления женщины.

