Общество

51 минуту назад

Бабушка — «универсальный солдат»

9 549
#спорт
Бабушка — «универсальный солдат»

Липецкая пенсионерка неожиданно для самой себя променяла «бадик» на 100-килограммовую штангу. 

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Буквально на днях 60-летняя липчанка Маргарита Назарова сдала нормы на золотой значок ГТО — для Липецка такие возрастные зачетники большая редкость.  

История нашей героини — идеальный пример русской пословицы «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Еще два года назад женщина еле передвигала ноги, и считала себя почти инвалидом, а сейчас ставит один спортивный рекорд за другим. 

- Проблемы со здоровьем просто житья мне не давали. Из-за варикозного расширения я перенесла несколько операций на венах, и даже занести ногу, чтобы войти в автобус, мне было тяжело, - рассказывает Маргарита. - К тому же мучилась перепадами давления: 240 на 120 и лекарства не помогали! Однажды подумалось: разве это жизнь? А что же со мной дальше-то будет? Я решила записаться в бассейн на плавание — может, легче станет? Пошла и купила абонемент...
Как-то незаметно к занятиям по плаванию добавились упражнения по суставной гимнастике, потом йога, а там и аэробика, аэрогимнастика, пилатес, зумба и однажды Маргарита поняла, что созрела  для тренировок с утяжелениями. 

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Маргарита Назарова еле ходила и мучилась перепадами давления.

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Теперь болезни забыты.

  - Я так хорошо начала себя чувствовать, что появился азарт: дальше, больше! - продолжает пенсионерка. - Кто-то сказал, что после 40 лет невозможно накачать мышцы. Смешно! Еще как можно, даже в 60. Через год занятий я забыла про варикоз: ноги стали легкими, теперь я не просто хожу, а бегаю, почти летаю. Я радовалась и удивлялась самой себе. 

В один прекрасный момент Маргарита осознала, что способна удивить саму себя еще сильнее и приняла предложение тренера спорткомплекса Владимира Вишнякова попробовать тренировки по кроссфиту. Хотелось чего-то своем уж невероятного: подтягиваться, делать «солнце» на турнике или что-то в этом роде…

И началось: прыжки со скакалкой, отжимания в бодром спецназовском режиме, тренировки с гантелями и «блинами» от штанги. Вообразите: женщине 60 лет, а она с места вспрыгивает на 50-сантиметровую тумбу, делает выпады с утяжелениями, по 50 бёрпи (комплексное упражнение на все группы мышц), по 75 и более отжиманий от колен, по 100 приседаний и 150 подъемов туловища на полу. 

- Кроссфит — это прелесть! Я бы порекомендовала эти занятия всем, особенно, детям! - восхищается Маргарита. 

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Возможно, кто-то решит: наша героиня активно погрузилась в спортивную жизнь, что называется, от нечего делать. Поэтому добавим еще пару подробностей о ее жизни: Маргарита Назарова вдова, от троих взрослых детей у нее семь внуков  и она принимает ежедневное активное участие в их воспитании — присмотр, кружки, уроки и так далее. 

Кроме того она каждый день навещает и обихаживает трех своих престарелых и почти неходячих родственников — тетю, дядю и отца. Покормить стариков, убрать в комнатах — чтобы все успевать Маргарита поднимается в шесть утра. Другой бы от такого графика свалился, но у нее же есть стимул и праздник — спортивные тренировки. 

Кстати, сыновья, снохи и внуки от успехов активной бабушки в восторге. Так и сказали: наслаждайся жизнью! Маргарита и сама поняла, что хоть ей пока и рано совсем отрекаться от жертвенного служения родным, немного отвлекаться она имеет право. Например, вволю потанцевать на уроке зумбы — когда-то мечтала танцевать, и вот дождалась момента. Да и честно говоря, когда давление как у молоденькой, воспоминания о проблемах с венами выветрились из памяти и 20 килограммов лишнего веса как не бывало, тут любой бы заплясал. Кстати, никаких диет для сброса килограммов женщина не применяла: при ее активной жизни и регулярных тренировках любое пирожное сгорает мгновенно, как в топке. 

Летом этого года Маргарита Назарова добавила в свою коллекцию достижений еще пару личных побед. 

- Вместе с тренером Владимиром Вишняковым мы приняли участие в соревнованиях по кроссфиту в Воронеже под названием «Стальной характер». Преодолели 7-километровую полосу препятствий: высокие и низкие заборы, рвы с водой, наклонные горки, подземные проходы, по-пластунски под колючей проволокой… А в Туле на соревнованиях «Гонка героев» у нас была трасса в 10 километров с 30 препятствиями. Чемпионами мы не стали, но и не последними пришли, - рассказывает наша героиня.

Чтобы окончательно добить всех, кто считает, что в 60 лет жизнь заканчивается, Маргарита увлеклась еще и пауэрлифтингом и сейчас готовится к соревнованиям. Состязаться предстоит лишь весной, но пенсионерка тренируется основательно: в становой тяге выжимает штангу в 100 кг, от груди в жиме лежа поднимает 35 кг, и приседает с 50-килограммовым весом на плечах. 
Настоящие чемпионы не мелочатся, тем более, в таком почтенном возрасте. 

Елена Фролова

9 549
#спорт

Комментарии (9)

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а48

1 минуту назад
В Нептуне одни дебилы навроде тебя.
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город 48

3 минуты назад
Зачем убрали с сайта выбор врачей что лучше дешовак рекламировать.
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шмель

4 минуты назад
Очень рада видеть здесь Елену Фролову! Наконец-то для души что то!
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А-48

5 минут назад
Вставайте с дивана и приходите в Нептун и увидете эту сказку (Милой Оксане)
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дешовая реклама

8 минут назад
Город 48
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мимо проходил

17 минут назад
умница!!!!мачо найдёт будет лучше вдвойне
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кому как

19 минут назад
Да,конечно.я рада за Маргариту.но знаю энергичную соседку.которая тоже усиленно гуляла с собачкой и работала на огороде с тяпкой, недавно сделали операцию по протезированию тазобедренного сустава. Теперь сидит дома...
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Милая Оксана

23 минуты назад
Либо она ничем не болела , либо это сказка рассчитанная на дураков !
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ПАТОЛОГОАНАТОМ

39 минут назад
Похоже ей скоро потребуется еще и мачо .
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