Липецкие женщины позже рожают

В последнее воскресенье месяца, 25 ноября в России отмечают День матери.



В Липецкой области 625 тыс. представительниц слабого пола, или 54% населения. Почти две трети женщин (65%) живут в городской местности. Средний возраст женщины составляет 44 года, средняя продолжительность жизни – 78 лет или на 11 лет больше, чем у мужчин.



На начало 2018 года численность женщин в фертильном возрасте (15-49 лет) т.е. способных к деторождению составляла почти 260 тыс. В 2017 году в области родилось 11,6 тыс. детей, что на 12% меньше предшествующего года. В 134 семьях родились двойни. Мальчиков обычно рождается несколько больше, чем девочек, в прошедшем году превышение составило 7%. Показатель рождаемости уменьшился по сравнению с 2016 годом на 11% и составил 10 родившихся на 1000 человек населения. Среди регионов Центрального федерального округа Липецкая область по уровню рождаемости находилась на 6 месте, уступая Московской, Калужской, Костромской, Ярославской областям и Москве. В январе-сентябре 2018 года родилось 8,2 тыс. детей, из них 88 пар близнецов и одна тройня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 7%.



В 2017 году впервые матерями стали 4596 женщин, что составляет почти 40% от общего числа рожениц. На долю вторых рожденных детей приходится 40%, третьих и более – 20%. Уже не один год в Липецкой области происходит «старение» возрастного профиля рождаемости. Повышается средний возраст женщин при рождении, как первенца, так и средний возраст материнства в целом (27,1 – в 2010 г. до 28,2 лет в 2017 г.). В основном первый ребенок рождается у женщин в возрасте 25-29 лет (38% от общего числа первенцев). Становятся мамами в 20-24 года 31% женщин. Первые роды в возрасте 18-19 лет были у 6% женщин, а 17% женщин рожают первого малыша в возрасте от 30 до 34 лет. В возрасте до 18 лет матерями стали 2% женщин, 6% - рожали ребенка первый раз в возрасте старше 35 лет.



Удельный вес детей, родившихся вне брака, составил почти 17% от общего числа родившихся. Более 43% детей, родившихся вне брака, регистрируются по совместному заявлению родителей, остальные дети регистрируются матерями-одиночками (более 1,1тыс.). Суммарный коэффициент рождаемости в 2017 г. составил 1,54 ребенка на одну женщину фертильного возраста, что значительно меньше, чем требуется для замещения поколений (2,14 ребенка на 1 женщину).



В 2017году в области зарегистрировано 8173 новых семьи, что на 13% больше, чем в 2016 году. Чаще всего вступают в брак в возрастном интервале 20-34 лет. Из общего числа вступивших в брак в 2017 году в возрасте 18-24 лет семью создали 22% мужчин и 37% женщин. В возрасте 25-34 года брак заключили 52% мужчин и 41% женщин. Таким образом, мужчины вступают в брак в более старшем возрасте, в то же время большинство женщин регистрируют брак в возрасте 18-24 лет. Число ранних браков (в возрасте до 18 лет) составило у мужчин менее 0,1%, у женщин – 0,6%. Количество разводов выросло на 2%. Наибольший удельный вес всех разводов приходится на семьи с детьми до 18 лет, из них 74% - семьи с одним ребенком и 26% - с двумя и более детьми, сообщает Липецкстат.



