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сегодня, 13:21

Липецкие женщины позже рожают

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#демография
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Липецкие женщины позже рожают

В последнее воскресенье месяца, 25 ноября в России отмечают День матери.


В Липецкой области 625 тыс. представительниц слабого пола, или 54% населения. Почти две трети женщин (65%) живут в городской местности. Средний возраст женщины составляет 44 года, средняя продолжительность жизни – 78 лет или на 11 лет больше, чем у мужчин. 

На начало 2018 года численность женщин в фертильном возрасте (15-49 лет) т.е. способных к деторождению составляла почти 260 тыс. В 2017 году в области родилось 11,6 тыс. детей, что на 12% меньше предшествующего года. В 134 семьях родились двойни. Мальчиков обычно рождается несколько больше, чем девочек, в прошедшем году превышение составило 7%. Показатель рождаемости уменьшился по сравнению с 2016 годом на 11% и составил 10 родившихся на 1000 человек населения. Среди регионов Центрального федерального округа Липецкая область по уровню рождаемости находилась на 6 месте, уступая Московской, Калужской, Костромской, Ярославской областям и Москве. В январе-сентябре 2018 года родилось 8,2 тыс. детей, из них 88 пар близнецов и одна тройня. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число родившихся уменьшилось на 7%. 

В 2017 году впервые матерями стали 4596 женщин, что составляет почти 40% от общего числа рожениц. На долю вторых рожденных детей приходится 40%, третьих и более – 20%. Уже не один год в Липецкой области происходит «старение» возрастного профиля рождаемости. Повышается средний возраст женщин при рождении, как первенца, так и средний возраст материнства в целом  (27,1 – в 2010 г. до 28,2 лет в 2017 г.). В основном первый ребенок рождается у женщин в возрасте 25-29 лет (38% от общего числа первенцев). Становятся мамами в 20-24 года 31% женщин. Первые роды в возрасте 18-19 лет были у 6% женщин, а 17% женщин рожают первого малыша в возрасте от 30 до 34 лет. В возрасте до 18 лет матерями стали 2% женщин, 6% - рожали ребенка первый раз в возрасте старше 35 лет. 

Удельный вес детей, родившихся вне брака, составил почти 17% от общего числа родившихся. Более 43% детей, родившихся вне брака, регистрируются по совместному заявлению родителей, остальные дети регистрируются матерями-одиночками (более 1,1тыс.). Суммарный коэффициент рождаемости в 2017 г. составил 1,54 ребенка на одну женщину фертильного возраста, что значительно меньше, чем требуется для замещения поколений (2,14 ребенка на 1 женщину).

В 2017году в области зарегистрировано 8173 новых семьи, что на 13% больше, чем в 2016 году. Чаще всего вступают в брак в возрастном интервале 20-34 лет. Из общего числа вступивших в брак в 2017 году в возрасте 18-24 лет семью создали 22% мужчин и 37% женщин. В возрасте 25-34 года брак заключили 52% мужчин и 41% женщин. Таким образом, мужчины вступают в брак в более старшем возрасте, в то же время большинство женщин регистрируют брак в возрасте 18-24 лет. Число ранних браков (в возрасте до 18 лет) составило у мужчин менее 0,1%, у женщин – 0,6%. Количество разводов выросло на 2%. Наибольший удельный вес всех разводов приходится на семьи с детьми до 18 лет, из них 74% - семьи с одним ребенком и 26% - с двумя и более детьми, сообщает Липецкстат.

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#демография
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Комментарии (12)

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Как гость
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жениться и детей заводить

7 минут назад
Надо пораньше. Чтобы успеть их до 18 лет воспитать, потом разойтись и жениться на молодой.
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Я

20 минут назад
Правильно, если мужики не хотят жениться, а тупо предлагают сожительство, то так и до 30 можно просидеть. А в итоге либо рожают от них же в 40, либо выскакивают Абызов за кого, чтобы родить больше «для себя». А потом от мужей слушают-что раньше е не могла??? Уроды
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222

22 минуты назад
Предлогаю после 19_00 роды не принимать, не родила, Терпи до утра
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222

24 минуты назад
Согласен, моя родила позже 21_00, а вот родила бы пораньше ,я бы весь день пил, а то только 3 часа,, очень поздно рожают согласен
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Обычный препод

34 минуты назад
гость, у меня приятель своей девушке(ради эксперимента) сказал, что не будет требовать от нее детей. Не хочешь - не рожай. А она, в свою очередь, сказала, что очень их хочет и уйдет от него если он не согласится).
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Обычный препод

38 минут назад
Боцман, нельзя не согласится, но рожают они потому что сами хотят, а не по принуждению( если учитывать что ребенок запланированный).
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Обычный препод

41 минуту назад
Бабе Дуре, в основном зажиточные?))). И, что в вашем понимании зажиточные?
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Боцман

46 минут назад
Нашим женщинам- памятник при жизни. Хорошо, что рожают.
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гость

47 минут назад
К сожалению, многие ждут принцев на белых Мерседесах, при этом скочат с одного на другой, а после 30-ки выходят за кого попало, лишь бы выйти при этом поживут 3-5 лет, и в разные стороны.
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Пол города

сегодня, 14:02
Разведёнок .
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