Время исполнения желаний с Липецккомбанком

Приближается самая сказочная и волшебная зимняя пора — время подведения итогов и выстраивания планов на будущее, время предпраздничной суеты, подарков, долгожданных новогодних покупок и поездок, реализации задуманных планов…

Кто-то жаждет отправиться в отпуск в экзотические страны, другие желают купить автомобиль или модный гаджет, а для кого-то мечта — справить долгожданное новоселье, сделать ремонт или обновить мебель в квартире!

Почувствовать себя добрым волшебником — Дедом Морозом для себя и своих близких вместе с Липецккомбанком уже сегодня может каждый! Кредитные продукты Липецккомбанка позволяют получить по сниженным ставкам до 3 миллионов рублей, а значит — реализовать все задуманные планы.

Народная истина гласит: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Не дожидаясь приближения Нового года, Липецккомбанк уже объявил в Липецке время новых возможностей и исполнения желаний. Банк запустил новую программу потребительского кредитования для военнослужащих и активно продолжает кредитование работников Группы НЛМК.

«Мы предлагаем эксклюзивные, привлекательные условия для сотрудников Группы НЛМК. Для работников снижена процентная ставка - от 9,9% годовых*. Значительно упрощен пакет документов. Сотрудники предприятий Группы НЛМК уже сегодня пользуются персональными предложениями от ЛКБ», - рассказал Начальник Департамента развития розничного бизнеса Липецккомбанк Дмитрий Сафошкин.

Получить персональное предложение с индивидуальными условиями Вы можете в любом офисе банка. Работникам НЛМК для оформления заявки нужен только паспорт — в течение часа кредит будет оформлен без залога и поручителей.

Работники бюджетной сферы, вне зависимости от того, в каком банке они обслуживаются, могут взять кредит в Липецккомбанке на любые цели на привлекательных условиях. Достаточно обратиться в любой офис банка для быстрого оформления кредита.

Специальную программу ЛКБ разработал и для военнослужащих . На особые условия кредитования могут рассчитывать работники всех силовых структур, проходящие военную службу по контракту и гражданские служащие МВД России, ФСИН России, ФТС России, ФССП России.

Оформить заявку на кредит и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте банка , во всех офисах ЛКБ и по телефону 8(4742) 42-26-26.





* Ставка 9,9% годовых для кредитов, оформленных на сумму от 2 до 3 млн. руб. на срок от 2 до 5лет (шаг 1 год) при добровольном страховании жизни и здоровья.

Кредит для работников Группы «НЛМК» на любые потребительские цели. Сумма от 25 тыс. руб. до 3 млн. руб.. Срок от 2 до 7 лет (шаг 1 год). Годовая % ставка: от 25 тыс. руб. до 399 тыс. руб. -12,9%; от 400 тыс. руб. до 699тыс. руб. -11,9%, от 700 тыс. руб. до 1 999 тыс. руб. -10,9%; от 2 млн. руб. до 3 млн. руб. - 9,9%.

Надбавка +1% к ставке для кредитов на срок 6-7 лет; +4% к ставке при отсутствии страхования жизни и здоровья Заемщика. Без залога, без поручительства, без комиссии. Погашение кредита ежемесячно аннуитетными платежами. Досрочное погашение кредита без комиссии.

Подробная информация на сайте www.kombank.ru, в офисах банка, по тел. 8 (4742) 42-26-26, 42-25-42

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