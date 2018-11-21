Спорт

вчера, 22:01

Максимальная ставка в Липецке на победу России над Швецией - 3,5 тысячи рублей

436
#Букмекеры #прогнозы #футбол
1
Максимальная ставка в Липецке на победу России над Швецией - 3,5 тысячи рублей

Перед игрой со сборной Германии на россиян ставили в семь раз скромнее

Меньше часа осталось до заключительного и решающего матча в группе «В» футбольной Лиги наций на «Френдс-Арене» в Стокгольме между сборными Швеции и России.

Напомним, что для выхода из группы россиянам достаточно и ничьей, в то время как шведов устроит только победа. Судя по котировкам букмекеров, они и должны ее добиться: коэффициент на выигрыш скандинавов в разных пунктах приема ставок оценивается примерно в 2 (т.е. получить можно будет в два раза больше поставленной суммы). В «викторию» россиян букмекеры верят меньше, поэтому заманивают более высоким коэффициентом - около 4-х.

Как сообщил GOROD48 менеджер одного из пунктов приема ставок, сегодня в Липецке 15 человек сделали ставки на чистый выигрыш России.

- Максимальная ставка составила 3,5 тысячи рублей, - сообщил Серегин.

Сотрудник букмекерской конторы добавил, что накануне поединка со шведами и у липецких футбольных «экспертов» прибавилось оптимизма. Перед товарищеской встречей с командой Германии максимальная одиночная ставка на выигрыш команды Станислава Черчесова составила всего 500 рублей. Тот матч россияне проиграли - 0:3.

Игра между сборными Швеции и России сегодня начнется в 22.45.

Фото brodv.ru

436
#Букмекеры #прогнозы #футбол
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Непобедимая Покачалова выиграла чемпионат мира и стала Заслуженным мастером спорта (ФОТО)
#Универсальный бой #Евгения Покачалова
7
Непобедимая Покачалова выиграла чемпионат мира и стала Заслуженным мастером спорта (ФОТО)

вчера, 17:09

Спорт
Бывший футболист «Металлурга» вошел в Совет ПФЛ
#Футбол #ПФЛ #"Металлург"
4
Бывший футболист «Металлурга» вошел в Совет ПФЛ

вчера, 12:37

Спорт
Ученики легендарного Юрия Чепца установили два новых рекорда России
3
Ученики легендарного Юрия Чепца установили два новых рекорда России

вчера, 12:35

Спорт
«Белые тигрицы» из Липецка порезвились в Тамбове
#Каратэ #синкекусинкай
3
«Белые тигрицы» из Липецка порезвились в Тамбове

вчера, 09:54

Спорт
Баскетбольная «Липчанка» вышла в лидеры ЦФО, но всего на один день
#Баскетбол #"Липчанка"
Баскетбольная «Липчанка» вышла в лидеры ЦФО, но всего на один день

19.11.2018 10:11

Спорт
Гоняли «золотых собак»...
#Хоккей #МХК "Липецк"
1
Гоняли «золотых собак»...

19.11.2018 09:45

Спорт