Максимальная ставка в Липецке на победу России над Швецией - 3,5 тысячи рублей

Перед игрой со сборной Германии на россиян ставили в семь раз скромнее

Меньше часа осталось до заключительного и решающего матча в группе «В» футбольной Лиги наций на «Френдс-Арене» в Стокгольме между сборными Швеции и России.

Напомним, что для выхода из группы россиянам достаточно и ничьей, в то время как шведов устроит только победа. Судя по котировкам букмекеров, они и должны ее добиться: коэффициент на выигрыш скандинавов в разных пунктах приема ставок оценивается примерно в 2 (т.е. получить можно будет в два раза больше поставленной суммы). В «викторию» россиян букмекеры верят меньше, поэтому заманивают более высоким коэффициентом - около 4-х.

Как сообщил GOROD48 менеджер одного из пунктов приема ставок, сегодня в Липецке 15 человек сделали ставки на чистый выигрыш России.

- Максимальная ставка составила 3,5 тысячи рублей, - сообщил Серегин.

Сотрудник букмекерской конторы добавил, что накануне поединка со шведами и у липецких футбольных «экспертов» прибавилось оптимизма. Перед товарищеской встречей с командой Германии максимальная одиночная ставка на выигрыш команды Станислава Черчесова составила всего 500 рублей. Тот матч россияне проиграли - 0:3.

Игра между сборными Швеции и России сегодня начнется в 22.45.



Фото brodv.ru

