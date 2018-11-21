Общество

вчера, 17:58

Липчане выпивают и не очень спортивны

106 2931
#исследование #рейтинг
1
Липчане выпивают и не очень спортивны

Липецк на последнем месте в Топ-20 спортивных городов, и на 14-м в Топ-25 пьющих городов

Агентство Zoom Market составило рейтинг спортивных городов. По данным федерального социологического опроса проведенного в ноябре 2018 года в Москве, Махачкале и Омске жители больше всего занимаются спортом. Эти города заняли 1, 2, 3 места соответственно. Липецк расположился на последнем, 20 месте.

На вопрос о том какие виды спорта предпочитают Россияне, 62% респондентов указали, что посещают фитнес клубы. 21% из опрошенных указали, что посещают различные секции единоборств и кроссфита, а 15% занимаются бегом, велоспортом и воркаутом. Стоит отметить, что футболом и хоккеем занимаются не более 2% Россиян.

Респондентам задавалось 3 вопросов: Скажите, Вы занимаетесь спортом? Где Вы занимаетесь спортом? Какой вид спорта Вы предпочитаете?

Также Zoom Market месяцем ранее составил рейтинг самых пьющих городов. Жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми возглавили этот рейтинг. Далее следуют такие города как: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк (14 место), Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

То, что липчане не очень спортивны и выпивают, сразу заметил назначенный в регион Путиным врио Игорь Артамонов, о чем уже не раз высказался.

 Фото: pikabu.ru

 

106 2931
#исследование #рейтинг
1

Комментарии (106)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Все нормально.

5 минут назад
Алена, Женщина,а истину подметили.Молодец!
ответить

Все нормально.

6 минут назад
Гость, А самый простой метод.Килограмм десять за спину и пешком раза три до девятого этажа и обратно.Не отдыхая.И этого будет достаточно
ответить

Алена

8 минут назад
Я бы добавила, что надо еще не жрать. А то придешь в Окей к примеру - стоят у касс семьи с полными телегами чипсов, колбасы, соков и всякой прочей дряни. И сами толстые, и дети толстые. А потом диабет или инфаркт!
ответить

А почему не бухать-то?

10 минут назад
Нац. проект-пивнушка в каждый двор,выполнен на 146%! Какая мразь выдавала разрешение на открытие пивнушек в жилых домах?
ответить

бухнут синьки

12 минут назад
липчанин, и на стадион,норму ГТО сдавать.Придурки.
ответить

Все нормально.

13 минут назад
Гость, Гость успокойся.Кому нужен спорт он найдет где заниматься,а кому стакан тот тоже найдет где взять.Тебе нравиться спорт?Занимайся сколько вам хочется.Только не надо его навязывать всем.Было бы желание,а заниматься можно везде и в лесу и в поле.
ответить

Все нормально.

17 минут назад
алкашу., Хватит вам пугать,Лихие девяностые.В девяностые мы жили луче чем сейчас.Плохо было один год когда Гайдар деньги менял.В девяностые было проще денег заработать.До 1998 г. было плохо только чиновникам.Они еще не врубались как с народа бабки качать и обманывать людей.
ответить

человек

31 минуту назад
вот скажите-когда уберут торгашей с площади победы рядом с подарочным-сколько можно терпеть эту грязь и шанхай-уберите их раз и навсегда-хватит их пугать,напугали козла капустой
ответить

алкашу.

48 минут назад
Полностью с тобой согласен. Мы в детстве с улицы не вылазили, и родители нас домой не могли загнать. Поэтому и здоровье есть. Правда лихие девяностые нам поднадорвали здоровье,да еда сейчас химия сплошная. Но нынешняя молодёжь будет ещё хилее. Из за компов не вылазят, когда им надо быть на улице с друзьями, гонять в футбол или еще во что нибудь,двигаться в общем, они сидят в школе, потом приходят сидят дома как истуканы. Уже с детства застой крови, а в дальнейшем тромбы, и писец. Эта болезнь будет молодеть, если ничего не измениться.Заставляйте детей двигаться как можно больше.
ответить

липчанин

вчера, 22:36
Как вы смеете такое писать ? Из отчетов Тарана у нас занимаются спортом 41% ( у Дементьева 38%) , а значит им некогда бухать , ЗОЖ и пьянство несовместимы!!!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Приговор бывшему мэру Ельца оставлен без изменения
#Виктор Соковых
30
Приговор бывшему мэру Ельца оставлен без изменения

вчера, 17:25

Общество
Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц
#администрация Липецкой области #Игорь Артамонов
135
Штат администрации Липецкой области сокращают на 190 единиц

вчера, 17:11

Общество
Никто не хочет украшать Липецк к Новому году
#тендер #новый год #ёлка
29
Никто не хочет украшать Липецк к Новому году

вчера, 16:33

Общество
В липецких колониях намерены производить бункеры-накопители для крупногабаритного мусора
#УФСИН
10
В липецких колониях намерены производить бункеры-накопители для крупногабаритного мусора

вчера, 14:59

Общество
Липчанка решила найти своих биологических родителей
#поиски
16
Липчанка решила найти своих биологических родителей

вчера, 14:34

Общество
Белорусские дорожники подали в суд на мэрию Липецка
#дороги #ремонт #долг
28
Белорусские дорожники подали в суд на мэрию Липецка

вчера, 14:33

Общество