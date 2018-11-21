Липчане выпивают и не очень спортивны

Липецк на последнем месте в Топ-20 спортивных городов, и на 14-м в Топ-25 пьющих городов

Агентство Zoom Market составило рейтинг спортивных городов. По данным федерального социологического опроса проведенного в ноябре 2018 года в Москве, Махачкале и Омске жители больше всего занимаются спортом. Эти города заняли 1, 2, 3 места соответственно. Липецк расположился на последнем, 20 месте.

На вопрос о том какие виды спорта предпочитают Россияне, 62% респондентов указали, что посещают фитнес клубы. 21% из опрошенных указали, что посещают различные секции единоборств и кроссфита, а 15% занимаются бегом, велоспортом и воркаутом. Стоит отметить, что футболом и хоккеем занимаются не более 2% Россиян.

Респондентам задавалось 3 вопросов: Скажите, Вы занимаетесь спортом? Где Вы занимаетесь спортом? Какой вид спорта Вы предпочитаете?

Также Zoom Market месяцем ранее составил рейтинг самых пьющих городов. Жители Саратова, Ханты-Мансийска и Перми возглавили этот рейтинг. Далее следуют такие города как: Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Иркутск, Воронеж, Липецк (14 место), Краснодар, Москва, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

Жителям 25 городов задавали три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?

Опрос проводился по методу личных интервью в 25 городах РФ. Общая выборка составила 3250 интервью среди респондентов в возрасте от 19 до 73 лет.

То, что липчане не очень спортивны и выпивают, сразу заметил назначенный в регион Путиным врио Игорь Артамонов, о чем уже не раз высказался.

Фото: pikabu.ru