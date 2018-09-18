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сегодня, 10:59

Лебедянский садист просит смягчить приговор

19 1762
#убийство
Лебедянский садист просит смягчить приговор

Хотя на стадии следствия он просил расстрела.

20 сентября коллегия Липецкого областного суда по уголовным дела рассмотрит апелляцию осужденного по ст. 111 ч.4 УК РФ за жестокие побои, повлекшие смерть человека, Максима Грибанова. Заседание назначено на 14.00.

Стоит заметить, что еще на стадии следствия дела о жестоком истязании жительницы Лебедяни, возлюбленной садиста, мужчина просил применить к нему расстрел. Теперь же он, наоборот, не согласен с наказанием в виде девяти лет колонии строгого режима. Также Лебедянский районный суд постановил выплатить 500 000 рублей отцу женщины и 1,3 миллиона рублей - ее несовершеннолетней дочери от первого брака. 

История лебедянского садиста, забившего фактически насмерть 30-летнюю женщину, стала известна всей стране. Мужчина жестоко избивал сожительницу несколько часов, а когда женщину ее родственники привезли в больницу, врачи были уже бессильны: она умерла от отека головного мозга. 

19 1762
#убийство

Комментарии (19)

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ему нужна ыла

2 минуты назад
ЧИСТАЯ И ДУШОЙ И ТЕЛОМ сожительница. он сам ЧИСТЫЙ ДУШОЙ И ТЕЛОМ. и сестра его такая же чистая. и мамка. и у них никто еще не забрал жизнь посредством сотни ударов кулачищем по голове, печени, почкам.
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нечего

4 минуты назад
под звездочкой в тексте ниже скрыто слово "картошка"
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нечего

5 минут назад
такого прекрасного человека держать в тюрьме. Он создан чтобы помогать мамке сажать * есть ее. и он хороший починитель заборов (со слов соседки). Поэтому судья ему смягчит приговор.
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Боцман

9 минут назад
Максимушка . ты давай определись. Расстрел значит расстрел.
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Гость

16 минут назад
За наглость-прибавить 20лет сроку убийце!
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Ирина

30 минут назад
ну артист прям! То расстрел просил, теперь смягчить просит.Ушлёпок толстожопый, как жаль что ты живой . Как жаль,что тебя не наказали твоим же методом!
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Лебедянь

34 минуты назад
Скостят ему.Там его семейка старается сильно. 5 дадут...
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*****

38 минут назад
вот и началось...Мы даже не сомневались,что будет именно так.А ещё у него сейчас обнаружится ооочень серьёзное заболевание сердца. ТВАРЬ ТЫ, УБИЙЦА,УРОД! Да что же тебя там никто не удавил! Вот вам - знатокам ,которые писали,что его там и так и эдак, а он живёт ,падаль! Нет справедливости...НЕТ!
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ВЕСНА

39 минут назад
Садист, ты изначально был прав - РАССТРЕЛ! А так выйдешь через 9 лет, и ещё кого-нибудь забьешь до смерти... Бывших садистов НЕ БЫВАЕТ!!!
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Олень

41 минуту назад
хитрожопый какой, хотел расстрел! нет уж 9 лет пожестче будет! Каждый день плакать будет боец долбанный
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