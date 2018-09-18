Происшествия
сегодня, 10:59
Лебедянский садист просит смягчить приговор
Хотя на стадии следствия он просил расстрела.
20 сентября коллегия Липецкого областного суда по уголовным дела рассмотрит апелляцию осужденного по ст. 111 ч.4 УК РФ за жестокие побои, повлекшие смерть человека, Максима Грибанова. Заседание назначено на 14.00.
Стоит заметить, что еще на стадии следствия дела о жестоком истязании жительницы Лебедяни, возлюбленной садиста, мужчина просил применить к нему расстрел. Теперь же он, наоборот, не согласен с наказанием в виде девяти лет колонии строгого режима. Также Лебедянский районный суд постановил выплатить 500 000 рублей отцу женщины и 1,3 миллиона рублей - ее несовершеннолетней дочери от первого брака.
История лебедянского садиста, забившего фактически насмерть 30-летнюю женщину, стала известна всей стране. Мужчина жестоко избивал сожительницу несколько часов, а когда женщину ее родственники привезли в больницу, врачи были уже бессильны: она умерла от отека головного мозга.
Стоит заметить, что еще на стадии следствия дела о жестоком истязании жительницы Лебедяни, возлюбленной садиста, мужчина просил применить к нему расстрел. Теперь же он, наоборот, не согласен с наказанием в виде девяти лет колонии строгого режима. Также Лебедянский районный суд постановил выплатить 500 000 рублей отцу женщины и 1,3 миллиона рублей - ее несовершеннолетней дочери от первого брака.
История лебедянского садиста, забившего фактически насмерть 30-летнюю женщину, стала известна всей стране. Мужчина жестоко избивал сожительницу несколько часов, а когда женщину ее родственники привезли в больницу, врачи были уже бессильны: она умерла от отека головного мозга.
ему нужна ыла
нечего
нечего
Боцман
Гость
Ирина
Лебедянь
*****
ВЕСНА
Олень