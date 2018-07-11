Следственный комитет расследует дело о подмене документов липчанки в налоговой службе

Прокуратура настояла на возбуждении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, на основании постановления заместителя прокурора области Следственным управлением СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.169 Уголовного кодекса РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности").

Прокуратурой установлено, что 18 января 2018 жительница области обратилась для регистрации юридического лица в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области, с пакетом необходимых документов. Однако женщине в регистрации юрлица дважды отказали.

При этом решение было принято на основании подмененного листа заявления липчанки, в который были внесены заведомо ложные сведения о ее паспортных данных.

Только 15 марта юридическое лицо было наконец зарегистрировано по первоначальным документам. В результате были грубо нарушены законные права субъекта предпринимательской деятельности.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершения преступления и круг причастных к нему лиц.

Прокуратура осуществляет надзор за законностью принимаемых в ходе следствия процессуальных решений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до 360 часов.