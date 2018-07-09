Общество

7 минут назад

«Шоколадное настроение» будет витать в Липецке

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#день шоколада #читающий бульвар
«Шоколадное настроение» будет витать в Липецке

Встречу посвящают празднику сладкоежек.

Очередной выход на «читающий бульвар» в Липецке будет приурочен к Международному дню шоколада, сообщает региональная юношеская библиотека. Встреча состоится на бульваре Неделина 11 июля в 11 часов.

Всем пришедшим на бульвар Неделина библиотекари попробуют создать шоколадное настроение посредством шуток, конкурсов, загадок. Юных липчан познакомят с литературой о шоколаде, как художественной, так и отраслевой. Библиотекари расскажут, где и как появился шоколад, из плодов какого дерева его изготовляют, какой вид шоколада самый качественный и полезный, почему шоколад заворачивают в фольгу, поделятся интересными рецептами.

Праздник, посвященный шоколаду, довольно молодой. Он появился совсем недавно – в 1995 году. Инициаторами шоколадного дня стали французы, которые по праву считаются ценителями шоколада.
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#день шоколада #читающий бульвар

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