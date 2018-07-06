В Липецке пройдет выставка посвященная событиям на Донбассе

14-15 июля в ОЦКНТ пройдет благотворительная выставка, посвященная народу Донбасса – «Пусть не будет войны никогда»

Организаторами выставки выступили Липецкая региональная общественная организация помощи мигрантам, переселенцам и соотечественникам «Землячество Донбасса» (Президент Сергей Черезов) и единственный в мире «Музей воинской доблести Донбасса» (г. Санкт-Петербург), основателем которого является Герман Владимиров.



На выставке будут представлены рисунки детей Донбасса, тематические гравюры, знамена, личные вещи командиров и элементы экипировки различных подразделений, фотографии с мест событий, документы, трофеи, и поделки донецкого кузнеца Виктора Михалева, сообщает "Землячество Донбасса".