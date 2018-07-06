Общество

47 минут назад

В Липецке пройдет выставка посвященная событиям на Донбассе

4 142
#землячество Донбасса #
1
В Липецке пройдет выставка посвященная событиям на Донбассе

14-15 июля в ОЦКНТ пройдет благотворительная выставка, посвященная народу Донбасса – «Пусть не будет войны никогда»

Организаторами выставки выступили Липецкая региональная общественная организация помощи мигрантам, переселенцам и соотечественникам «Землячество Донбасса» (Президент Сергей Черезов) и единственный в мире «Музей воинской доблести Донбасса» (г. Санкт-Петербург), основателем которого является Герман Владимиров. 

На выставке будут представлены рисунки детей Донбасса, тематические гравюры, знамена, личные вещи командиров и элементы экипировки различных подразделений, фотографии с мест событий, документы, трофеи, и поделки донецкого кузнеца Виктора Михалева, сообщает "Землячество Донбасса". 
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
4 142
#землячество Донбасса #
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

@

3 минуты назад
Жители, хорошо вам Вова плешивый по ушам поездил
ответить

Правый берег

17 минут назад
Опять зомбация...
ответить

Жители

19 минут назад
Хорошо что наших там нет
ответить

франк

34 минуты назад
Согласен с тем, что война это ужасно! Но есть одно Но! В то время пока местное население и добровольцы оборонялись, те кто атаковали заправляли свои машины , чтобы перевести боеприпасы. Тоесть мы обсуждали тех кого сами заправляли? Глупо!!!
ответить

Еще в рубрике

Рейсы в Санкт-Петербург полетят из Липецка по новому расписанию
#перелет #аэропорт
1
Рейсы в Санкт-Петербург полетят из Липецка по новому расписанию

7 минут назад

Общество
Автомобилисты ругают организаторов «Дня поля»
#день поля #Патрушев #пробки
Автомобилисты ругают организаторов «Дня поля»

10 минут назад

Общество
Малообеспеченным людям разрешили ездить в поездах сидя
#льготы
4
Малообеспеченным людям разрешили ездить в поездах сидя

35 минут назад

Общество
Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста
#Елец #горсовет #пенсионная реформа
4
Депутаты горсовета Ельца выступили против повышения пенсионного возраста

53 минуты назад

Общество
В Липецке озвучили «секретный план» Путина
#пенсионная реформа
28
В Липецке озвучили «секретный план» Путина

54 минуты назад

Общество
На мэрию Липецка подали в суд из-за 485 рублей
#долг #платеж #суд
1
На мэрию Липецка подали в суд из-за 485 рублей

сегодня, 12:11

Общество