Происшествия

сегодня, 07:48

Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью

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#пожар
Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью

Сегодня в 02:36 на поле возле села Крутч – Байгора Усманского района загорелся трактор. 

Когда к месту возгорания прибыли два отделения пожарных, оказалось, что огонь с трактора перекинулся на стоящий рядом «КамАЗ».

Грузовик пожарным отстоять удалось, а вот трактор выгорел полностью. На «КамАЗе» огонь повредил опрыскиватель, колёса с  левой стороны, бак и кузов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#пожар

Комментарии (1)

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комментатор

15 минут назад
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