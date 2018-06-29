Трактор и грузовик тушили пожарные этой ночью

Сегодня в 02:36 на поле возле села Крутч – Байгора Усманского района загорелся трактор.

Когда к месту возгорания прибыли два отделения пожарных, оказалось, что огонь с трактора перекинулся на стоящий рядом «КамАЗ».



Грузовик пожарным отстоять удалось, а вот трактор выгорел полностью. На «КамАЗе» огонь повредил опрыскиватель, колёса с левой стороны, бак и кузов. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.



фото ГУ МЧС РФ по Липецкой области .

