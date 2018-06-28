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В Кремле озвучили дату и место встречи Путина с Трампом

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#Путин #Трамп
В Кремле озвучили дату и место встречи Путина с Трампом

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, Путин полетит в Хельсинки сразу после финала чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в Москве.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом в четверг, 28 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

«А также актуальные вопросы международной повестки дня», – добавили в Кремле.

Также данную информацию подтвердили в Белом доме.

Впервые о подготовке встречи заговорили в начале лета. Трамп сообщил, что намерен провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию и заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться до конца августа.

О месте и дате встречи удалось договориться после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.

Путин и Трамп уже проводили личную встречу в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры встречались на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года, - пишут "Известия".
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#Путин #Трамп

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