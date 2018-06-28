В Кремле озвучили дату и место встречи Путина с Трампом

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Таким образом, Путин полетит в Хельсинки сразу после финала чемпионата мира по футболу, который пройдет 15 июля в Москве.





Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.



«А также актуальные вопросы международной повестки дня», – добавили в Кремле.



Также данную информацию подтвердили в Белом доме.



Впервые о подготовке встречи заговорили в начале лета. Трамп сообщил, что намерен провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию и заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться до конца августа.



О месте и дате встречи удалось договориться после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.



Путин и Трамп уже проводили личную встречу в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры встречались на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года, - пишут Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. Об этом в четверг, 28 июня, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что в ходе переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.«А также актуальные вопросы международной повестки дня», – добавили в Кремле.Также данную информацию подтвердили в Белом доме.Впервые о подготовке встречи заговорили в начале лета. Трамп сообщил, что намерен провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию и заявили, переговоры лидеров двух стран могут состояться до конца августа.О месте и дате встречи удалось договориться после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.Путин и Трамп уже проводили личную встречу в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры встречались на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года, - пишут "Известия"