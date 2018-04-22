Кто бегал по высоковольтным проводам? (ФОТО)

Мы продолжаем рубрику, в которой публикуем забавные и нелепые фотографии из жизни Липецка.

Сегодняшние снимки нам прислали читатели GOROD48. Напоминаем, что все снимки у нас подлинные и сняты журналистами или посетителями сайта на улицах любимого города.





Кадр сделан на улице Водопьянова недалеко от церкви. Неужели кто-то бегал по проводам? Прислал автор с ником «Почта».





Липчанин Александр Баранов верно подметил, что Липецку нужно заказать в Москве не простые трамваи, а с учетом наших дорог – лучше водоплавающие.





Он же прислал вот такую «красоту». Трамвайная остановка на Новолипецке. Мы скоро будем привлекать в «Жемчужину Черноземья» туристов, верно?





«Вечный проездной» оказался у одного из наших читателей Дмитрия Манушкина. Терминал в автобусе зафиксировал 100-процентную (!) скидку до 31 мая 2027 года. А сам липчанин утверждает, что льгот по оплате проезда у него нет, и транспортная карточка синего цвета.





Главное, правильно перенести слово. Или это такой маркетинговый ход?

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем.