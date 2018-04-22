Общество

48 минут назад

Кто бегал по высоковольтным проводам? (ФОТО)

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#Нелепости #несуразности
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Мы продолжаем рубрику, в которой публикуем забавные и нелепые фотографии из жизни Липецка.

Сегодняшние снимки нам прислали читатели GOROD48. Напоминаем, что все снимки у нас подлинные и сняты журналистами или посетителями сайта на улицах любимого города.

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Кадр сделан на улице Водопьянова недалеко от церкви. Неужели кто-то бегал по проводам? Прислал автор с ником «Почта».

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Липчанин Александр Баранов верно подметил, что Липецку нужно заказать в Москве не простые трамваи, а с учетом наших дорог – лучше водоплавающие.

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Он же прислал вот такую «красоту». Трамвайная остановка на Новолипецке. Мы скоро будем привлекать в «Жемчужину Черноземья» туристов, верно?

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«Вечный проездной» оказался у одного из наших читателей Дмитрия Манушкина. Терминал в автобусе зафиксировал 100-процентную (!) скидку до 31 мая 2027 года. А сам липчанин утверждает, что льгот по оплате проезда у него нет, и транспортная карточка синего цвета.

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Главное, правильно перенести слово. Или это такой маркетинговый ход?

Дорогие друзья! Наверняка, и вы не раз становились свидетелями разных городских нелепостей и просто забавных сцен. Присылайте снимки нам по адресу ruka48@yandex.ru. Лучшие фотографии мы обязательно опубликуем. 

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#Нелепости #несуразности
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Комментарии (1)

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Алексей- Сочи

30 минут назад
Блин, а я думаю- :»куда вороны мои тапки унесли?».
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