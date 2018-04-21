Происшествия

сегодня, 19:26

Усилившийся ветер разметал забор у строящегося детского сада в Липецке

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#ураган #ветер #забор
Усилившийся ветер разметал забор у строящегося детского сада в Липецке

В микрорайоне «Елецкий» ветром повалило забор

Сегодня ветром, порывы которого достигают штормовых значений, повалило более ста метров забора, ограждающего строительство детского сада в микрорайоне «Елецкий».

ГУ МЧС РФ по Липецкой области сегодня распространило штормовое предупреждение на 21 и 22 апреля об усилении ветра до 14-19 м/c.

Как  сообщал GOROD48 ранее, сегодня порывом ветра повалило большую березу на балкон квартиры пятого этажа дома №11 по улице Титова.

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#ураган #ветер #забор

Комментарии (2)

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!!!

18 минут назад
Ага, прямо разбежались!
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Вован

29 минут назад
Может теперь приведут городские деревья в порядок
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