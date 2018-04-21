сегодня, 19:26
Усилившийся ветер разметал забор у строящегося детского сада в Липецке
В микрорайоне «Елецкий» ветром повалило забор
Сегодня ветром, порывы которого достигают штормовых значений, повалило более ста метров забора, ограждающего строительство детского сада в микрорайоне «Елецкий».
ГУ МЧС РФ по Липецкой области сегодня распространило штормовое предупреждение на 21 и 22 апреля об усилении ветра до 14-19 м/c.
Как сообщал GOROD48 ранее, сегодня порывом ветра повалило большую березу на балкон квартиры пятого этажа дома №11 по улице Титова.
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Вован