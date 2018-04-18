В мире
36 минут назад
В США у пассажирского самолета взорвался двигатель
Погиб человек.
Пассажирский самолет Boeing 737-700 американской авиакомпании США во вторник совершил вынужденную посадку в Филадельфии из-за взрыва левого двигателя во время полета, - сообщает AP.
В результате инцидента один человек погиб, еще семеро пострадали — одну из пассажирок практически вытянуло из самолета, - передает "Интерфакс".
Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета авиаперевозчиков США с 2009 года, а для Southwest Airlines — первой за все 50 лет ее истории. Глава компании Гэри Келли выразил глубокие соболезнования членам семьи погибшего пассажира. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
Самолет Boeing 737-700 выполнял рейс 1380 компании Southwest Airlines из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в Даллас со 144 пассажирами и 5 членами команды на борту. Взрыв двигателя с левой стороны повредил крыло, фюзеляж и иллюминаторы воздушного судна.
По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно. Семерым пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь в аэропорту, госпитализация не потребовалась.
Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем. По словам главы NTSB Роберта Самуолта, загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.
Southwest Airlines эксплуатировала пострадавшее воздушное в течение 17 лет, пишет The Wall Street Journal. Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.
Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета авиаперевозчиков США с 2009 года, а для Southwest Airlines — первой за все 50 лет ее истории. Глава компании Гэри Келли выразил глубокие соболезнования членам семьи погибшего пассажира. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
Самолет Boeing-737-700 выполнял рейс 1380 компании Southwest Airlines из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в Даллас со 144 пассажирами и 5 членами команды на борту. Взрыв двигателя с левой стороны повредил крыло, фюзеляж и иллюминаторы воздушного судна.
На сделанной диспетчерами записи разговоров в кабине слышно, как одна из пилотов говорит: "У нас тут дыра и кто-то [в нее] вылетел", сообщает BBC. По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно. Семерым пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь в аэропорту, госпитализация не потребовалась.
Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем. По словам главы NTSB Роберта Самуолта, загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.
Southwest Airlines эксплуатировала пострадавшее воздушное в течение 17 лет, пишет The Wall Street Journal. Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.
В результате инцидента один человек погиб, еще семеро пострадали — одну из пассажирок практически вытянуло из самолета, - передает "Интерфакс".
Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета авиаперевозчиков США с 2009 года, а для Southwest Airlines — первой за все 50 лет ее истории. Глава компании Гэри Келли выразил глубокие соболезнования членам семьи погибшего пассажира. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
Самолет Boeing 737-700 выполнял рейс 1380 компании Southwest Airlines из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в Даллас со 144 пассажирами и 5 членами команды на борту. Взрыв двигателя с левой стороны повредил крыло, фюзеляж и иллюминаторы воздушного судна.
По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно. Семерым пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь в аэропорту, госпитализация не потребовалась.
Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем. По словам главы NTSB Роберта Самуолта, загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.
Southwest Airlines эксплуатировала пострадавшее воздушное в течение 17 лет, пишет The Wall Street Journal. Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.
Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета авиаперевозчиков США с 2009 года, а для Southwest Airlines — первой за все 50 лет ее истории. Глава компании Гэри Келли выразил глубокие соболезнования членам семьи погибшего пассажира. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечного приступа.
Самолет Boeing-737-700 выполнял рейс 1380 компании Southwest Airlines из нью-йоркского аэропорта Ла-Гуардия в Даллас со 144 пассажирами и 5 членами команды на борту. Взрыв двигателя с левой стороны повредил крыло, фюзеляж и иллюминаторы воздушного судна.
На сделанной диспетчерами записи разговоров в кабине слышно, как одна из пилотов говорит: "У нас тут дыра и кто-то [в нее] вылетел", сообщает BBC. По словам очевидцев, после взрыва одну из женщин частично засосало в разбитое окно, однако другим пассажирам удалось втащить ее обратно. Семерым пострадавшим пассажирам была оказана медицинская помощь в аэропорту, госпитализация не потребовалась.
Федеральное агентство гражданской авиации начало расследование инцидента. Национальное управление США по безопасности транспорта (NTSB) сообщает об одном погибшем. По словам главы NTSB Роберта Самуолта, загоревшийся и взорвавшийся двигатель типа CFM56 широко используется в авиаиндустрии.
Southwest Airlines эксплуатировала пострадавшее воздушное в течение 17 лет, пишет The Wall Street Journal. Пожарные обнаружили, что в одном из двигателей была небольшая утечка топлива и небольшой пожар. После приземления огонь был немедленно потушен.