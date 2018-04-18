Общество

сегодня, 11:00

Чиновники Липецкой области ищут способы укрепить семью

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Чиновники Липецкой области ищут способы укрепить семью

Опрос на тему как сохранить семейные ценности и укрепить институт семьи разместили на «Портале неравнодушных».

В Липецкой области разрабатывают единую межведомственную программу защиты, поддержки семьи и семейных ценностей для укрепления семьи, как социального института и профилактики разводов. Управление социальной защиты населения Липецкой области приглашает липчан принять участие в опросе на площадке «Портала неравнодушных», чтобы узнать их мнение – как сохранить семейные ценности и избежать разводов.

Все желающие могут высказать свое мнение – каким образом добиться приоритета семейно-нравственных ценностей, укрепить престиж семейного образа жизни, какие экономические и социальные меры позволят создать условия для обеспечения семейного благополучия. Им также предлагается поделиться идеями – каковы основные причины разводов и как избежать развала семьи.

Мнение жителей будет учитываться при создании программы, условия которой помогут сформировать организационную и финансовую базу по поддержке и закреплению позитивных тенденций в семейной политике.

Опрос будет проводиться до 31 мая.

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Комментарии (5)

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гостья

2 минуты назад
Берем пример с президента.
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Развод

10 минут назад
Не смешите вы про деньги то. Типа богатые не разводятся? Я хоть не богатый, но зарабатываю хорошо. И бывшая зарабатывала. Все такие в работе и развелись недавно
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Зоолог

23 минуты назад
Сегодня я снова вляпался в собачье говно правой ногой. Пытаясь его стереть, я вляпался в него рукой. При попытки провести органолептический экспресс тест, я вляпался в говно носом. Ну сколько может это продолжаться? Я весь в говне, а мне на работу! Кто за это ответит? Ох бяда, бяда!
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О.К.

28 минут назад
Работа и хорошая зарплата могут укрепить и сохранить семью. В Липецке и области нет достаточного количества рабочих мест и мизерная зарплата. Кругом долги: одна оплата ЖКХ съедает основную сумму с семейного бюджета.
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Деньги

34 минуты назад
Укрепляют лучше всего)
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