Чиновники Липецкой области ищут способы укрепить семью

Опрос на тему как сохранить семейные ценности и укрепить институт семьи разместили на «Портале неравнодушных» .

В Липецкой области разрабатывают единую межведомственную программу защиты, поддержки семьи и семейных ценностей для укрепления семьи, как социального института и профилактики разводов. Управление социальной защиты населения Липецкой области приглашает липчан принять участие в опросе на площадке «Портала неравнодушных», чтобы узнать их мнение – как сохранить семейные ценности и избежать разводов.

Все желающие могут высказать свое мнение – каким образом добиться приоритета семейно-нравственных ценностей, укрепить престиж семейного образа жизни, какие экономические и социальные меры позволят создать условия для обеспечения семейного благополучия. Им также предлагается поделиться идеями – каковы основные причины разводов и как избежать развала семьи.

Мнение жителей будет учитываться при создании программы, условия которой помогут сформировать организационную и финансовую базу по поддержке и закреплению позитивных тенденций в семейной политике.

Опрос будет проводиться до 31 мая.



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