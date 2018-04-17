«Мы из Ельца» побывали в Польше

В Польше ельчане посетили могилу земляка

С 11 по 15 апреля в Польше по приглашению Содружества «Курск» находилась представители патриотической организации «Мы из Ельца».

12 апреля ельчане посетили советское воинское кладбище, находящееся в городе Казимеж-Дольны Люблинского воеводства, где в 220 могилах покоятся 8537 солдат Красной Армии.

Участники Содружества «Курск» помогли установить, что в одном из братских захоронений покоится наш земляк Щукин Иван Никифорович, погибщий в августе 1944 года при освобождении Польши. Внук солдата Юрий Щукин выразил слова благодарности всем польским патриотам и лично руководителю Ежи Тыцу за помощь в поисках места последнего упокоения его деда и за возможность посетить Польшу.

13 апреля в городе Новы-Тарг Республики Польша состоялась Международная конференция «Терроризм-угроза XXI века». В мероприятии приняли участие генеральный консул РФ в Кракове Минин Александр Николаевич, мэр города Новы-Тарг, представители местной власти, польские и российские общественные и ветеранские организации, молодежь и кадеты – польские и балтийцы из Калининграда.

14 апреля в городе Прошовице на юге Польши близ Кракова, после реставрации было торжественно открыто военное кладбище, где захоронен 641 советский воин, погибшие при освобождении Польши. Помимо патриотической организации «Мы из Ельца» представлявшей Липецкую область, в торжественном мероприятии приняли участие ветераны и патриоты из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, а так же представители Украины, Белоруссии, Германии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прислала письмо благодарности мемориальному обществу «Курск» за восстановление военного кладбища советских солдат в Прошовице на юге Польши.

- Во время визита в Польшу нам удалось познакомиться с калининградским поисковиком, капитаном 1-го ранга запаса Михаилом Пыресиным, который установил личности и фронтовую биографию около 400 советских солдат покоящихся на братском кладбище в Прошовице, сообщил GOROD48 участник визита, ельчанин Виктор Магомедханов. - Благодаря Михаилу Пыресину у нас появились данные, что на этом кладбище покоится наш земляк лейтенант Воронежцев Василий Егорович, 1919 г.р., уроженец села Колыбельское, Колыбельской волости, Раненбургского уезда, Рязанской губернии (в настоящее время это Чаплыгинский район, Липецкой области). Воронежцев воевал в рядах РККА с 13.08.1942 г. в составе 322 стрелковой Житомирской Краснознамённой дивизии. Погиб в январе 1945 г. при освобождении Польши. Может быть, эта информация поможет родственникам Воронежцева узнать о его судьбе, как помогла Юрию Щукину узнать о судьбе его деда, благодаря дружбе содружества «Курск» и патриотической организации «Мы из Ельца». Так же интересно было познакомиться с липчанином в составе делегации из Калининградской области генерал-майором запаса Владимиром Мичуриным, который в 1982-1984 годах в Афганистане командовал мотострелковым полком, участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, был старшим специалистом при Революционных вооруженных силах Республики Куба. В дальнейшем служил начальником управления кадров Прибалтийского и Северо-Кавказского военных округов.