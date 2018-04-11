Общество

сегодня, 11:33

Автопробег липецких писателей пересек горы Урала

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#автопробег #писатели
Автопробег липецких писателей пересек горы Урала

Сегодня Андрей Новиков и Александр Пономарев - в Челябинске

Стартовавший 4 апреля автопробег «Великая Россия», организованный местным отделением «Союз писателей России», финишировать который должен в Южно-Сахалинске, пересек уральский хребет и сегодня писатели Андрей Новиков и Александр Пономарев уже в Челябинске.

В «Литературной гостиной» Центральной библиотеки им.А.С.Пушкина Челябинска сегодня пройдет встреча липецких литераторов с читателями.

Писатели уже побывали в Пензе, Самаре и Уфе, где встретились с местными литераторами и посетили достопримечательности.

Липецкие писатели в ходе автопробега, который пройдет по маршруту по маршруту Липецк – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Биробиджан – Хабаровск – Южно-Сахалинск – Абакан – Горно-Алтайск – Липецк, посещают литературные музеи, Дома-музеи знаменитых литераторов, общаются с писателями и поэтами, говорят с ними, слушают их произведения. Также писатели изучают тонкости путешествия, чтобы помочь тем, кто собирается проехать по нашей необъятной стране.

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#автопробег #писатели

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