Москвичка сбывала в Усмани контрафакт Nike, Adidas и Reebok

Подделками торговали в «Пятисотке».

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по обращению усманского отделения полиции. Они в местном магазине выявили торговлю контрафактной обувью.



Как указано в материалах суда, проверка магазина «Пятисотка» в Усмани состоялась прошлой осенью. Полиция обнаружила на прилавках 30 подозрительных пар обуви от известных спортивных брендов. Товар отправили на экспертизу. Вердикт специалиста был суров: обувь не имеет ничего общего с лейблами. Кроме того, владелица товара — уроженка и жительница Москвы, не смогла предоставить договоры с правообладателями марок.



Суд признал женщину виновной в торговле контрафактом и оштрафовал ее на 50 000 рублей. Все 30 пар «фирменной» обуви уничтожат.