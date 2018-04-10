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Москвичка сбывала в Усмани контрафакт Nike, Adidas и Reebok

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#контрафакт #торговля
Москвичка сбывала в Усмани контрафакт Nike, Adidas и Reebok

Подделками торговали в «Пятисотке».

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по обращению усманского отделения полиции. Они в местном магазине выявили торговлю контрафактной обувью.

Как указано в материалах суда, проверка магазина «Пятисотка» в Усмани состоялась прошлой осенью. Полиция обнаружила на прилавках 30 подозрительных пар обуви от известных спортивных брендов. Товар отправили на экспертизу. Вердикт специалиста был суров: обувь не имеет ничего общего с лейблами. Кроме того, владелица товара — уроженка и жительница Москвы, не смогла предоставить договоры с правообладателями марок.

Суд признал женщину виновной в торговле контрафактом и оштрафовал ее на 50 000 рублей. Все 30 пар «фирменной» обуви уничтожат.
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#контрафакт #торговля

Комментарии (2)

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Тата

4 минуты назад
Колхозан, не то слово!!!! А то никто не знает что это на каждом шагу!!!! Разводят детский сад!!!!
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Колхозан

16 минут назад
Как за...бал этот цирк!
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